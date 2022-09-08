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ТАСС

Экс-премьер Италии признал, что военная победа над Россией невозможна

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Лидер "Движения "5 звезд" Джузеппе Конте
Лидер "Движения "5 звезд" Джузеппе Конте.
Источник изображения: EPA-EFE/CLAUDIO PERI / POOL

По убеждению Джузеппе Конте, нужно работать над построением мира путем диалога через дипломатические решения

РИМ, 7 сентября. /ТАСС/. Лидер "Движения "5 звезд", экс-премьер Италии Джузеппе Конте признал, что санкции в отношении РФ не столь действенны, а военная победа над Россией маловероятна.

"В отношении санкций, которые нам крайне вредят, скажем, они не очень воздействуют на Россию. <…> Кто-то полагал, что российская экономика будет на коленях, <…>, но это от незнания, как структурирована российская экономика. Тем не менее считаю, что санкции нужно сохранять, это для Европы принципиальный вопрос", - сказал Конте во вторник в видеоинтервью газете Corriere della Sera.

Политик подтвердил, что "Движение" безоговорочно осуждает действия России на Украине, которые "нарушают любой принцип международного права" и поддержало на начальном этапе отправку оружия Киеву. "Но если в перспективе в контексте североатлантических обязательств мне предлагается в качестве решения только опция отправки оружия, все более мощного и технологичного, что ведет к увеличению военных расходов, с этим я не согласен", - продолжил экс-премьер.

Он пояснил, что это не представляет стратегического видения. "Так мы окажемся в войне на десятки лет. В итоге мы придем к тому, что [ситуацию] будет невозможно поддерживать экономически, экономический спад будет такой, что мы не выдержим, общественное мнение больше не примет ситуацию, не говоря уже о невинных жертвах, о риске военного обострения вплоть до ядерного. И мне в этом контексте предлагается иллюзия стратегии достижения военной победы над Россией, которой не будет или во всяком случае она крайне маловероятна", - сказал Конте.

По его убеждению, нужно работать над построением мира путем диалога через дипломатические решения. "В этом заключается стратегия, а не в иллюзорной победе над Россией. Нужна политическая победа, в том числе во благо Украины", - заключил политик. 

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