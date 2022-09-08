США пересекают российские "красные линии". Они играют с огнем

"Все зло — от России!" Нарратив о "рае на Земле" до спецоперации Путина на Украине

После начала российской спецоперации на Украине Запад стал вести себя как безгрешная нравственная вертикаль, пишет Geopolitika.news. Он немедленно демонизировал Россию и продолжает пересекать все "красные линии", которые обозначила Москва. Но он играет с огнем.

Зоран Метер

В любой войне первой страдает правда. Это хорошо известное изречение, с которым все, конечно, согласятся. Но так, как правда страдает в конфликте на Украине, она, безусловно, еще не страдала никогда в истории.

Чтобы в море вездесущей пропаганды и дезинформации попытаться узнать хотя бы каплю правды о том, что происходит на Украине и вокруг нее сегодня, приходится проявлять настоящую виртуозность. Иными словами, простые люди, а таких большинство, в основном некритически смотря на все то, что преподносят им политики и СМИ в качестве правды — по обе стороны баррикад. Мы живем в мире, где крайне трудно услышать голос разума, потому что самого разума становится все меньше.

"Рай на Земле" до 24 февраля

Россия, начав специальную военную операцию в другой стране, как утверждают, пытается обеспечить свои национальные интересы в области безопасности, которые она считает ключевыми для собственного существования. Запад, в свою очередь, после начала российской военной спецоперации стал вести себя как безгрешная нравственная вертикаль. Запад занял такую позицию, что кому-нибудь, не живущему на нашей планете, могло бы показаться — до 24 февраля на нашей планете царил рай, войн не существовало, а по Земле текли молочные реки в кисельных берегах. Запад с готовностью немедленно демонизировал Россию, причем не только ее государственное руководство, но и весь народ и даже русскую культуру, поскольку она пошла на святотатство, разрушила идиллию, в которой мир жил столетиями. Почему же за всем этим потерялся завет Христа о том, что в поисках соринки в чужом глазу стоит поискать бревно в собственном?

Никому из нормальных людей война не нравится. Войны будят самые низменные человеческие желания и страсти, порождают ненависть и невероятные страдания. Однако история доказала, что войн зачастую не просто невозможно избежать, но они бывают даже нужны, чтобы победить еще большее зло. Достаточно напомнить об общей борьбе против Гитлера и нацистской Германии. Конечно, что и кто воплощает зло, в конечном счете решают только победители, которые и пишут историю. Во избежание недоразумений подчеркну, что Гитлер был чистым злом с большой буквы.

Украинский вооруженный конфликт — хрестоматийное подтверждение этого тезиса. Россия утверждает, что борется со злом воскресшего нацизма и историческим ревизионизмом и милитаризмом, которые насаждает Киев при помощи Соединенных Штатов Америки. Они превращают Украину в антироссийский оплот или так называемую анти-Россию. Соединенные Штаты, в свою очередь, а их нарратив перенял весь Запад, утверждают, что на Украине разворачивается борьба добра со злом, где на стороне света стоит украинская демократия, вынужденная защищаться любой ценой. Этот конфликт состряпали в Вашингтоне в прошлом году. Байден, придя в Белый дом, провозгласил борьбу демократии с автократиями - диктатурами, которая должна заместить теперь уже не существующую идеологическую конфронтацию времен холодной войны на линии капитализм — коммунизм или либерализм — государственная, плановая экономика.

Однако сухая идеология годится только для мобилизации масс и больше ни для чего, так как побеждают с помощью денег и ресурсов.

В украинском вооруженном конфликте, который сейчас открыто перерастает в конфликт между Россией и Западом, решается судьба Европы и России, а также будущего мирового порядка. Сама Украина же за всем этим постепенно теряется. Цели этого конфликта далеки от стремления украинского народа к свободе и демократии и намного существеннее, то есть носят глобальный характер, и ставки в этом конфликте слишком высоки для того, чтобы Киев мог сам хоть что-то решать. Кстати, сама Украина в этом конфликте уже давно потерпела бы поражение и обанкротилась, если бы не получала большую военную и финансовую помощь с Запада.

Переговоры с Москвой на условиях Зеленского

Поэтому очень странно на прошлой неделе прозвучали заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что он будет мешать всем российским устремлениям, в том числе не касающимся Украины, и не станет согласовывать свои шаги с кем бы то ни было. Владимир Зеленский также заявил, что никаких переговоров с Москвой не будет, пока российские силы полностью не уйдут с занятых ими территорий. Тогда о чем вообще вести переговоры? Если этого не произойдет, украинские войска самостоятельно освободят все регионы страны, включая Крым, используя "все имеющиеся в распоряжении средства".

Евросоюз ни на небе, ни на земле

С другой стороны, лидеры стран Европейского Союза, которые на прошлой неделе участвовали в работе "Крымской платформы", перед камерами с озаренными лицами выразили полную поддержку этой позиции Владимира Зеленского и готовность оказывать Украине поддержку вечно. Хотя хорошо известно, что за кулисами, вдали от софитов и французский президент Эммануэль Макрон, и немецкий канцлер Олаф Шольц настойчиво требуют дипломатического решения конфликта с Российской Федерацией. Публично говорить об этом они не решаются, чтобы радикальные восточные члены Европейского Союза не заклеймили их "изменниками", то есть они молчат во имя сохранения единства Европейского Союза. Крайне оппортунистская и опасная политики, причем не только для них самих и Европейского Союза.

Все понимают, что независимо от популярности в собственной стране Владимир Зеленский подчиняется "дистанционному управлению" из Вашингтона и без него у власти не удержится. Владимир Зеленский хорошо справляется и прекрасно играет роль, возложенную на него, преподнося обстановку на Украине такой, какой ее, вероятно, не видит никто, кроме него. Конечно, тут сказывается его предыдущая профессия.

Однако радикальные заявления вроде описанных выше украинский президент делает, конечно, не для самого себя. И вот почему.

Вашингтон дал задний ход. Фатально ли это решение?

В последние недели в Вашингтоне все чаще звучало мнение о том, что лучше заняться поисками дипломатического и компромиссного решения украинского конфликта, который, безусловно, вредит и самому Западу. Вред этот не только экономический, ведь антироссийские санкции привели к высокой инфляции и энергетическому кризису, но и геополитический, поскольку обостряются отношения Соединенных Штатов Америки с Китаем, что загоняет его и Российскую Федерацию во все более крепкие "объятия". В такой ситуации "замораживание" положения на украинском фронте было бы одним из лучших вариантов.

Но в последний момент американская администрация дала задний ход и решилась на радикализацию. Вашингтон заявил, что никакие переговоры между Киевом и Москвой невозможны, и что Россию можно сломить именно с помощью украинского конфликта. Для этого, несмотря на серьезные проблемы, "любой ценой" необходимо увеличивать всяческую помощь Украине.

Это решение Вашингтона тут же подхватили европейские столицы, и даже Макрон призвал правительство и французов подготовиться к жертвам, поскольку времена благосостояния прошли. Бельгийский премьер, в свою очередь, в "библейском духе" предупредил граждан, что им грозят "десять голодных зим".

23 августа в "боевой барабан" начал бить и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Выступая на немецком телевидении ZDF он сказал следующее: "Мы солидарны с Украиной и будем поддерживать ее, сколько потребуется. Это заявления союзников по НАТО… Я не говорю, что будет легко. Нужно упорно работать… Мы пострадаем за нашу поддержку Украины из-за санкций и, конечно, того факта, что Россия пользуется энергоносителями как оружием. Но мы должны понимать, что альтернативы Украине у нас нет… Западные страны должны продолжать движение в выбранном направлении, чтоб "увеличить вероятность исхода, приемлемого для Украины".

Иными словами, все граждане Европы и Соединенных Штатов Америки должны принести жертву на алтарь Украины во имя чего-то крайне непредсказуемого, если говорить о достижении поставленных целей.

К жертвам призывает и сам Байден, который на прошлой неделе, в день украинской независимости, принял решение об оказании новой военной помощи Киеву в размере трех миллиардов долларов.

На изменение украинского нарратива в Вашингтоне указывает и ответ Пентагона на вопрос журналиста, поддерживают ли Соединенные Штаты Америки заявления некоторых высокопоставленных украинских руководителей о скором нападении на Крым и Крымский мост с применением американского оружия. В Пентагоне ответили, что Соединенные Штаты поддерживают все действия украинских вооруженных сил ради освобождения страны, и тут же добавили, что США никогда не признавали присоединение Крыма к России в 2014 году.

Совершенно ясный посыл Киеву и, конечно, Москве. Проблема только в том, что нет ни единого разумного американского аналитика, прежде всего внутри структур так называемого глубинного государства, который считал бы, что возвращение Крыма Украине возможно в обозримом будущем или вообще когда-нибудь. Тогда зачем эти разговоры? Вопрос к администрации Байдена.

США пересекают российские "красные линии"

Но ей подобные факты не мешают, и администрация Байдена продолжает пересекать все "красные линии", которые Москва ясно обозначила Вашингтону. Речь, в том числе, о принятии Финляндии и Швеции в НАТО, поставках все более мощного оружия Киеву и игнорировании его провокаций вроде диверсионных нападений и ударов дронами по российской военной инфраструктуре в Крыму. Вашингтон не только пересекает эти "красные линии", но и не признает их.

Видя, что Москва реагирует на вышеперечисленные действия Киева и Запада, направленные против нее, только на словах (…), Вашингтон по какой-то причине заключил, что имеет право на постоянную радикализацию своих действий. По моим предположениям, Вашингтон при этом руководствуется предпосылкой о том, что Москва боится эскалации и не готова расширять свою военную кампанию, а что еще важнее, она не готова применять ядерное оружие для решения украинской проблемы.

Об этой крайне опасной политике администрации Байдена, то есть о "хождении по краю" недавно высказался и Генри Киссинджер, а также еще один уважаемый американский аналитик и профессор Чикагского университета Джон Маршаймер. Он один из плеяды тех, кто все еще называет вещи своими именами.

Америка играет с огнем

17 августа Маршаймер в своей статье под названием "Игра с огнем на Украине. Недооцениваемые риски катастрофической эскалации" в авторитетном журнале "Форин афферс" дал крайне тревожную для Киева оценку текущей ситуации на Украине на фоне борьбы России и Соединенных Штатов Америки. Профессор Маршаймер полагает, что США должны перестать играть с огнем, поскольку эскалация грозит ядерной войной, и отмечает, что Москва не пойдет на уступки Западу в том, что касается Украины. Таким образом, он дал понять, что помощь Вашингтона Киеву напрасна.

По его словам, кажется, что "западные креаторы политики пришли к консенсусу насчет вооруженного конфликта на Украине. Конфликт надолго прекратится, будучи замороженным в патовом состоянии, и в итоге ослабленная Росси согласится на мирное соглашение, которое выгодно Соединенным Штатам Америки и их союзникам по НАТО, а также Украине". Причем "западные руководители признают, что и Вашингтон, и Москва могут обострить ситуацию, чтобы получить преимущество и предотвратить собственное поражение". Однако катастрофической эскалации, как думают западные руководители, можно избежать, да и "мало кто допускает, что американские силы на самом деле включатся в борьбу, или что Россия решится применить ядерное оружие".

Подобную позицию Вашингтона и союзников Маршаймер считает "крайне несерьезной", отмечая, что риск эскалации намного больше, чем принято считать. "Поскольку в случае расширения конфликта в Европе может начаться большая война, а может, даже ядерный апокалипсис, лучше проявить особую осторожность в сложившейся ситуации", — заключат американский аналитик.

"Учитывая решительность обеих сторон в достижении своих целей, шансы на разумный компромисс невелики. Максималистская позиция, которая сейчас преобладает и в Вашингтоне, и в Москве, придает каждой из сторон еще больше решимости добиться победы на поле боя, чтобы потом диктовать свои условия возможного мира. На самом деле отсутствие возможного дипломатического решения придает обеим сторонам мотивации к продолжению эскалации. В итоге можно прийти к катастрофе, и по количеству смертей и разрушений этот конфликт превзошел бы Вторую мировую войну.

Далее Маршаймер пишет: "Несмотря на утвердившееся на Западе мнение, Москва начала спецоперацию на Украине не для того, чтобы захватить и сделать ее частью Великой России. Главное для Кремля — предотвратить превращение Украины в западный форпост на границе с Россией. Путина и его советников особенно обеспокоила вероятность вступления Украины в НАТО. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ясно сказал об этом в середине января: "Главное — это гарантии НАТО не расширяться на восток". Для российского руководства перспектива членства Украины в НАТО, как выразился сам Владимир Путин, — это "прямая угроза для безопасности России", которую можно устранить только военными методами или превращением Украины в нейтральное государство.

Далее американский аналитик говорит: "Хотя российские войска нанесли огромный ущерб Украине, Москва до сих пор воздерживалась от эскалации конфликта ради достижения победы в нем. Владимир Путин не увеличивал численность своих вооруженных сил за счет массового призыва. Также он не повреждал электроэнергетическую сеть Украины, хотя сделать это очень легко, и тогда противник понес бы большие потери. Многие россияне корят Владимира Путина за то, что он не ведет операцию более энергично. Путин признает эту критику, но ясно дает понять, что увеличит военный компонент, когда это потребуется. "Мы еще даже не начинали", — сказал он в июле, подразумевая, что Россия способна и сделает все, если военная ситуация ухудшится.

Администрации Байдена следовало сотрудничать с Россией ради выхода из украинского кризиса еще до начала операции в феврале. Теперь договариваться слишком поздно. Российская Федерация, Украина и Запад увязли в тяжелейшей ситуации, выход из которой не очевиден. Можно только надеяться, что лидеры обеих стран будут вести вооруженный конфликт так, чтобы избегать его катастрофической эскалации. Правда, для десятков миллионов людей, чья жизнь висит на волоске, это слабое утешение", — заключил американский аналитик из Чикагского университета.

Геополитический ущерб для Соединенных Штатов

Я несколько раз отмечал, что радикальное обострение американо-российских отношений по своей сути контрпродуктивно даже для интересов Соединенных Штатов Америки. Это все больше подтверждается на международной арене, где Вашингтон чувствует себя комфортно только внутри "коллективного Запада", хотя и в нем положение США все больше ухудшается. Более того, США, вероятно, навсегда упустили исторический шанс включить Россию в круг стран так называемого западного мира, к которому она, безусловно, относится.

Запад искусственно, без реальных угроз для себя (пусть сейчас это преподносится иначе) сам отрезал Россию и толкнул в объятия Азии — на Восток и Юг, где многие встретили ее с воодушевлением. Другие же остались равнодушны, то есть они не имеют ничего против вступления России на "их двор", но и не рады этому.

Казалось бы, парадоксально, но помимо Китая и Индии, от которых этого можно было ожидать, после 24 февраля сотрудничество с Россией активизировали и важные американские союзники и партнеры. Каждый, разумеется, идет на это ради собственных интересов, а не из любви к Москве или кому-то другому. В высокой политике иначе и не бывает. Речь идет, прежде всего, о Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Египте. Так, Турция вдвое увеличила импорт российской нефти, а ее компании посредничают при поставках европейских товаров на российский рынок. Поэтому на полках в российских магазинах по-прежнему есть европейские вина, технические товары и много чего еще, как было и до введения санкций.

Саудовская Аравия, несмотря на то, что является вместе с Россией крупнейшим добытчиком нефти, впервые и сама начала импортировать российскую нефть! Перепродает она ее или пополняет собственные запасы, сказать трудно. Известно только, что сейчас саудовские нефтяные месторождения уже довольно стары, и необходимо вкладывать большие средства в разработку новых. Денег же в нынешние турбулентные времена для таких проектов остается все меньше. Кроме того, они не столь уж "зеленые", как о том любят говорить в кругу западных политиков.

"Котлета по-киевски" и почему в США не хотели распада Советского Союза после его поражения в холодной войне

Широкой общественности мало известно о том, что во время окончания холодной войны и поражения Советского Союза многие в Вашингтоне не желали распада этого государства. Им было достаточно его идеологического поражения, начала демократизации советского общества и ориентации на главные интересы самого Запада. Распад Советского Союза считали крайне опасным по двум причинам. Во-первых, СССР был ядерной сверхдержавой, и после его распада очень трудно было бы контролировать, что из ядерного арсенала и в чьих руках окажется. Во-вторых, боялись обострения национального вопроса в этой многонациональной и многоконфессиональной стране, то есть опасного усиления национализма.

Открытым противником распада Советского Союза был американский президент, который все это наблюдал, — Джордж Буш старший, и его мнение поддерживали многие члены его администрации. Еще более ярым противником распада Советского Союза после его поражения в холодной войне был предшественник Буша Рональд Рейган.

Тут следует вспомнить известную речь Джорджа Буша, сказанную в Киеве в августе 1991 года накануне провозглашения украинской независимости. Эта речь вошла в историю под названием "Котлета по-киевски". В ней перед украинскими депутатами и политиками Буш говорил о неприемлемости и разрушительных последствиях "суицидального национализма", который может довести эту страну до катастрофы. Тогда эта речь крайне возмутила украинских ультранационалистов, а также американские консервативные круги. Но насколько прозорливой была эта речь, учитывая все происходящее сегодня!

Но для окончательного распада Советского Союза Вашингтону, даже если бы он того хотел, не пришлось делать почти ничего. Все сделал за него Борис Ельцин.

Но и этого оказалось недостаточно, и понадобилось расчленить и саму Россию, хотя в 90-е ею управляло откровенно проамериканское и прозападное правительство. Кроме того, российская общественность как никогда тепло относилась к Соединенным Штатам Америки, видя в них все, чего не было у русских при коммунизме, и что позволит им осуществить "мечту жизни". И вот в период, когда разнообразные американские советники, не прячась, разгуливали по ключевым российским министерствам и открывали там свои офисы, как сейчас в Киеве, Вашингтон решился в открытую поддержать сепаратистские тенденции в тогда уже самостоятельной Российской Федерации.

Лучший пример — Чечня. Это впервые вызвало у Москвы и российского истеблишмента сопротивление американской политике. Эти тенденции значительно усилились с приходом к власти Владимира Путина и окончательно закрепились после его знаменитой речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Это было последнее российское предупреждение Соединенным Штатам о том, что будет, если НАТО продолжит расширяться и не будет считаться хотя бы с основными российскими интересами. Поскольку к предостережениям никто не прислушался, вскоре Россия переломила ситуацию, что особенно стало понятно во время российско-грузинского конфликта в 2008 году, присоединения Крыма в 2014 и военной кампании в Сирии в 2015. Кульминации процесс достиг на Украине, которая также сопряжена с окончательным крахом в прошлом сложных, но еще как-то теплившихся отношений между Западом и Россией.

Сейчас многие притворяются глухими и слепыми, но не немыми и огульно критикуют политику "русского мира" Владимира Путина. С ее помощью Россия якобы хочет вернуть себе контроль над славянскими странами бывшего Советского Союза и Северным Казахстаном, где проживает многочисленное русское меньшинство. То есть Путин якобы хочет восстановить российскую империю. Подобные "романтизированные" идеи, конечно, имеют право быть. Но кто сегодня в мире еще верит, что у нас на глазах формируемое новое единство "коллективного Запада" по своей сути не "американский мир"? Ведь хорошо известно, кто в нем водит хороводы, кто играет, а кто пляшет.

И тут мы снова подходим к тому, с чего я начал эту статью. К "безгрешным нравственным вертикалям", которые вправе искать соринки в чужих глазах, и к зловредным политическим субъектам и диктаторам, разрушившим мировую идиллию, в которой человечество жило с древних времен до 24 февраля и процветало. O tempora, o mores!