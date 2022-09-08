Небензя заявил, что Россия соблюдает безопасность Запорожской АЭС

РФ возьмет дополнительное время на изучение доклада МАГАТЭ после посещения ЗАЭС, заявил постоянный представитель России при ООН

ООН, 6 сентября. /ТАСС/. Россия неукоснительно соблюдает безопасность Запорожской АЭС (ЗАЭС), единственную угрозу представляют ее обстрелы со стороны ВСУ. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

"Мы рады, что визит позволил вам, господин гендиректор [МАГАТЭ Рафаэль Гросси], и вашей команде лично оценить обстановку на Запорожской атомной электростанции и убедиться, что сформулированные вами принципы безопасности нами неукоснительно соблюдаются", - заявил Небензя. Он назвал важным то, что, эксперты МАГАТЭ смогли "своими глазами увидеть, что благодаря налаженному сотрудничеству между персоналом станции и российскими вооруженными силами, охраняющими станцию, она в целом функционирует в штатном режиме и никаких внутренних угроз для ее безопасности нет". "У вас была прекрасная возможность убедиться в том, что единственную угрозу создают обстрелы и диверсии со стороны Вооруженных сил Украины", - подчеркнул Небензя.

"Сожалеем, что в вашем докладе о выполнении гарантий МАГАТЭ на Украине за период с апреля по сентябрь сего года, который появился буквально пару часов назад, источник обстрелов прямо не указан", - указал Небензя.

России потребуется дополнительное время для изучения доклада МАГАТЭ после посещения Запорожской АЭС, заявил Небензя.

Россия приветствует решение МАГАТЭ установить постоянное присутствие на Запорожской АЭС, будет всячески содействовать инспекторам, заявил Небензя.

"Приветствуем решение руководства МАГАТЭ учредить постоянное присутствие агентства на станции. Это качественно меняет положение дел. МАГАТЭ теперь может самостоятельно оценивать ситуацию в режиме реального времени с учетом того, что двое инспекторов находятся на ЗАЭС на постоянной основе", - указал Небензя. "Готовы оказывать их работе всемерное содействие", - указал российский дипломат.

Ответственность за последствия обстрелов ЗАЭС ляжет на Киев и те страны Совбеза ООН, которые не остановили безрассудные действия украинских военных, дал понять постпред России при ООН.

"Мы не сидим сложа руки и не давали замалчивать безрассудные действия киевского режима. В прошлом месяце мы дважды созывали заседание Совета Безопасности по этому поводу, пытались достучаться до наших западных коллег, объясняли, что эти обстрелы создают реальную угрозу ядерной катастрофы на самой большой атомной станции в Европе. Призывали западные делегации задуматься о возможных последствиях для населения континента и осадить своих подопечных в Киеве, - сказал он. - К сожалению, наш призыв не был воспринят и с молчаливого согласия западных кураторов киевский режим продолжил обстреливать ЗАЭС. Делают они это и сегодня".

Небензя также призвал СБ ООН и руководство ООН "решительно осудить эти провокационные действия киевского режима, нацеленные не только против сотрудников станции, но и против международных чиновников, сотрудников МАГАТЭ". "В случае продолжения провокаций со стороны киевского режима никто не застрахован от более серьезных последствий. Ответственность за это целиком ложится на Киев и его западных покровителей, и на всех остальных членов Совета Безопасности, которые до сих пор не нашли в себе мужества назвать вещи своими именами и призвать Киев остановить его безрассудные действия против ЗАЭС, которые создают реальную угрозу международному миру и безопасности", - заключил дипломат.

Постоянный представитель России при ООН призвал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси объяснить, какое военное оборудование тот увидел на Запорожской АЭС.

"Хотел бы только попросить вас прояснить: какое военное оборудование вы увидели в ходе посещения Запорожской АЭС", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, на котором Гросси выступил с докладом по итогам миссии на Запорожскую АЭС.