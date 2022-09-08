Ростех заряжает

Рынок электротранспорта год от года неминуемо растет во всех странах, не исключая Россию. Причем это не только легковушки, число которых в нашей стране уже приближается к 20 тысячам, но и общественный транспорт. На 2022 год по Москве курсирует уже более тысячи электробусов «КАМАЗ», опытная эксплуатация которых началась и в других городах. И все острее встает вопрос развития электрозарядной инфраструктуры.

Первопроходцем в разработке и производстве электрозарядных станций в России является «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех. Первые образцы станций под маркой «Фора» были созданы еще в 2014 году. Сегодня КРЭТ – единственный в стране серийный производитель ЭЗС – продолжает активную работу по созданию инфраструктуры для развития электротранспорта в России.

Электромобилификация всей страны

В августе 2021 года на правительственном уровне была утверждена концепция развития производства электротранспорта и инфраструктуры для его использования. Согласно этому документу, к 2030 году каждый десятый автомобиль, выпускаемый в стране, должен быть электрическим. В рамках концепции предусмотрен запуск 9,4 тыс. зарядных станций по всей стране уже до 2024 года, из которых не менее 2,9 тыс. штук – быстрые зарядные станции, и 72 тыс. станций до 2030 года, из которых не менее 28 тыс.штук – быстрые зарядные станции. Сегодня зарядные станции в пилотном режиме устанавливаются во многих регионах России, а появление ЭЗС на парковках жилых комплексов, торговых и бизнес-центров постепенно становится нормой.

Фото: Александр Уткин В 2014 году Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ), входящий в «Концерн Радиоэлектронные технологии», одним из первых в нашей стране начал выпускать электрозарядные станции, и в настоящее время по стране работает около 200 таких «электрозаправок».

Сегодня КРЭТ является активным участником процесса создания в стране зарядной инфраструктуры. На данный момент рыночная доля концерна в сфере производства ЭЗС составляет около 20%. Разрабатываются станции не только для гражданского, но и для промышленного применения. По словам заместителя генерального директора по развитию гражданской продукции КРЭТ Максима Моторина, рынок поставщиков решений зарядной инфраструктуры для электрического транспорта сегодня в стране только формируется, и концерну в этой ситуации нужно сохранить свои позиции отечественного лидера и увеличивать присутствие на рынке. В планах КРЭТ на 2023 год – достичь рыночной доли в 35-45%.

«Фора» для быстрых и медленных

Сегодня КРЭТ производит несколько наименований станций, которые можно разделить на быстрые и медленные. Быстрая Фора ЭЗС-DC мощностью 50 кВт способна зарядить аккумуляторы электрокара практически полностью примерно за один час. Эти ЭЗС рассчитаны на установку на обычных заправочных станциях и в местах общественного пользования. Медленная Фора ЭЗС-AC мощностью 22 кВт может устанавливаться на наземных и подземных паркингах и подразумевает заправку до «полного бака» в течение 4-5 часов. Условно говоря, первый вариант подходит для экспресс-зарядки, например во время шопинга или посещения ресторана, а длинная зарядка − для того чтобы оставить авто на парковке на целый рабочий день или на ночь. Нужно отметить, что быстрые зарядные станции − это технологически более сложные устройства, но они же и более востребованные.

Фото: Антон Тушин Новинка рязанского предприятия – настенная версия модели Фора ЭЗС-AC, представленная на Международном форуме «Армия-2022». Зарядная станция выполнена в современном дизайне, разработанном с учетом отечественных градостроительных требований. ЭЗС оснащена цифровым дисплеем с индикацией состояния зарядки. Главный элемент станции – силовой блок – полностью российского производства. Для того чтобы отвечать требованиям рынка, в рязанских ЭЗС применяются как европейские, так и азиатские протоколы заряда.

Как и остальные станции «Фора», новая ЭЗС адаптирована к условиям российского климата и заряжает при температурах от –30 до +40 °C, то есть ее можно устанавливать в неотапливаемых паркингах. Кроме того, станции «Фора» выполнены с повышенной защитой от действий вандалов, а также защищены от пыли и влаги.

Зарядные станции производства ГРПЗ оборудованы подключением к сети интернет. Перед подзарядкой пользователю нужно установить мобильное приложение и зарегистрироваться в нем. Доступ к зарядным разъемам возможен только после идентификации клиента. Мобильное приложение позволяет отслеживать статус зарядки и бронировать станцию на определенное время, чтобы избежать очереди. Также через интернет операторы могут управлять сетью ЭЗС, удаленно собирать статистику, мониторить состояние станций.

Среди перспективных разработок рязанского предприятия Ростеха − зарядная станция Фора ЭЗС-AC-2 мощностью 44 кВт, зарядные станции Фора ЭЗС-DC-2 и ЭЗС-DC-2.1 мощностью до 100 кВт. В 2023 году планируется начать серийный выпуск еще более мощной станции − на 150 кВт. Если говорить о количественных показателях, то КРЭТ намеревается выйти на производственные мощности в 1000 станций постоянного тока и 500 станций переменного тока в год.

КРЭТ зарядит всё

«Концерн Радиоэлектронные технологии» не останавливается на зарядных станциях исключительно для электромобилей. В модельном ряду КРЭТ есть зарядная станция для микроэлектротранспорта – электросамокатов, электровелосипедов, моноколес и других устройств. Эта ЭЗС компактна и может встраиваться в привычные всем объекты городской среды, такие как опоры освещения, скамейки.

Кроме того, начиная с 2017 года по заданию Департамента транспорта Москвы концерн приступил к разработке ультрабыстрой ЭЗС пантографного типа для электробусов. Время полной зарядки батареи на новых станциях составляет всего 24 минуты.

Занимается концерн и комплексными проектами по созданию инфраструктуры и переводу пассажирских перевозок на электрическую тягу. В прошлом году подобный проект был запущен в Нижнем Новгороде к 800-летию города. В рамках этого проекта КРЭТ поставил электрозарядное оборудование и систему удаленного управления к нему. В феврале-марте этого года прошли опытные испытания электробусов «КАМАЗ» и зарядных станций КРЭТ в Уфе. На очереди − Ленинградская, Ростовская, Московская области, Краснодарский край, Крым, Республика Татарстан.