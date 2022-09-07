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Федеральный электронный справочник "Оружие России"

Новый портал Роскосмоса расскажет о видимых из космоса изменениях в России и мире

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Снимок из космоса
Снимок из космоса.
Источник изображения: Пресс-служба РКС

Госкорпорация «Роскосмос» и АО «ТЕРРА ТЕХ» (входит в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос») запускают совместный портал, который расскажет о значимых изменениях в природе и экологии, чрезвычайных ситуациях, социально-экономических процессах в России и мире, видимых из космоса.

Новый проект объединит новостную информацию и передовые инструменты дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), геоинформационные технологии, алгоритмы искусственного интеллекта для объективного и независимого освещения динамики социально-экономического развития, реализации крупнейших проектов, природных явлений и других значимых событий.

Спутниковый мониторинг может отслеживать во временной перспективе или ретроспективе нескольких десятков лет динамику развития событий самых разных масштабов – от глобальных общепланетарных до региональных и локальных. Космическая съемка и автоматическая цифровая обработка данных быстро определяют размерность, качественные и количественные характеристики объектов, влияние событий на экономику, инфраструктуру, природу, экологию, здоровье и благополучие граждан.

На портале актуальная геоаналитика подкрепляется наглядной интерактивной инфографикой, публицистическим изложением результатов профессионального анализа космических данных и других источников информации. Полученная на основе космоснимков объективная информация адаптирована для восприятия и не требует специальных знаний, так как сориентирована на широкую аудиторию, а не только на подготовленных специалистов.

Аналитика различных событий с географической привязкой актуальна и востребована также средствами массовой информации. Результаты геопространственного анализа обеспечат сотрудников СМИ дополнительными данными, позволят оценивать реальное положение дел по ключевым проектам в стране и за ее пределами, дополняя репортажи об удаленных местах реальными и наглядными сведениями. Публикуемые геоаналитические материалы имеют интерактивные элементы, которые обеспечивают свободное их встраивание в сторонние ресурсы СМИ, блоги, сайты и порталы. Таким образом, можно не только знакомиться с геоаналитикой, но и открыто делиться ею на собственных ресурсах.

В ходе подготовки комплексных геоотчетов по природным, экологическим, медицинским, социальным, экономическим и другим изменениям и явлениям в России и мире специалисты «ТЕРРА ТЕХ» применяют десятки алгоритмов нейронных сетей для автоматической обработки данных ДЗЗ, распознавания и классификации объектов.

На геопортале Роскосмоса в разделе меню «Геопространственная аналитика» размещена постоянная ссылка на материалы проекта. На портал также можно перейти по прямой ссылке https://geonovosti.terratech.ru/. На сайте проекта доступна подписка на рассылку для оперативного получения уведомлений о выходе свежих геоновостей.

Серия публикаций стартует с аналитического материала на основе космических снимков по строительству моста Благовещенск – Хэйхэ.

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АО «ТЕРРА ТЕХ» – дочернее предприятие АО «Российские космические системы», созданное по стратегической инициативе Госкорпорации «РОСКОСМОС» в статусе коммерческого оператора услуг ДЗЗ и геоинформационных сервисов на их основе. Основное направление деятельности компании – разработка геоинформационных решений на базе источников пространственной информации, в первую очередь данных дистанционного зондирования Земли, в интересах государственных структур, коммерческих организаций и физических лиц. Информационно-аналитические сервисы «ТЕРРА ТЕХ» направлены на решение задач автоматизации бизнес-процессов заказчика, связанных с поиском и анализом любой доступной пространственной информации на территории земного шара за любой период времени.

АО «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») с 1946 года разрабатывает, производит, испытывает, поставляет и эксплуатирует бортовую и наземную аппаратуру и космические информационные системы научного и социально-экономического назначения. Основные направления деятельности – создание, развитие и целевое использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; наземный комплекс управления космическими аппаратами; космические системы поиска и спасания, гидрометеорологического обеспечения, радиотехнического обеспечения научных исследований космического пространства; наземные пункты приема и обработки информации дистанционного зондирования Земли. Холдинг «Российские космические системы» объединяет ведущие предприятия космического приборостроения России: Научно-исследовательский институт точных приборов (АО «НИИ ТП»), Научно-производственное объединение измерительной техники (АО «НПО ИТ»), Научно-исследовательский институт физических измерений (АО «НИИФИ»), Особое конструкторское бюро МЭИ (АО «ОКБ МЭИ»), Научно-производственная организация «Орион» (АО «НПО «Орион») и АО «Ярославский радиозавод» (ЯРЗ).

РОСКОСМОС государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. РОСКОСМОС обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В его функции также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере, а также создание условий для использования результатов космической деятельности для социально-экономического развития России.


Пресс-релиз «Российские космические системы»

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