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ТАСС

Глава МАГАТЭ считает, что никто не заинтересован в сохранении угрозы Запорожской АЭС

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Рафаэль Гросси подчеркнул, что "МАГАТЭ не занимается военной стороной дела, масштабом и существом действий, которые там происходят"

ООН, 6 сентября. /ТАСС/. Обеспечение безопасности Запорожской АЭС критически важно, в продолжении обстрелов не заинтересован никто. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала CNN генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос о реалистичности проведения демилитаризации станции.

"Будет очень трудно объяснить миру несогласие с такой мерой. МАГАТЭ не занимается военной стороной дела, масштабом и существом действий, которые там происходят. Но я не могу представить, чтобы какая-либо страна включила бы в свой набор военных действий обстрелы атомной электростанции. Я не могу представить этого даже в нынешних драматических обстоятельствах", - сказал он.

"Я бы хотел услышать, какими аргументами можно объяснить отказ от защиты атомной электростанции. Как дипломат я могу представить, что та или иная сторона выступят в поддержку или против демилитаризации, того, как это сделать и так далее, - продолжил Гросси. - Но это не мой мандат, мой мандат в том, чтобы потребовать обеспечения ядерной безопасности. Это критически важно. Мы играем с огнем".

Во вторник МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам визита на Запорожскую АЭС, в котором, в том числе, содержится призыв к демилитаризации станции. 

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