Косачев заявил, что доклад миссии МАГАТЭ "не содержит никакой добавленной стоимости"

По словам вице-спикера Совета Федерации, выводы миссии недостаточны для того, чтобы гарантировать ядерную безопасность станции

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Выводы миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), изложенные в докладе по итогам визита на Запорожскую АЭС, недостаточны для того, чтобы гарантировать ядерную безопасность станции. Такое мнение высказал ТАСС во вторник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"К сожалению, доклад миссии не содержит никакой "добавленной стоимости": сообщить миру, что обстрелы станции несут в себе риски ее разрушения, можно было бы и не выезжая на место. К плюсам доклада отнесу констатацию того, что собственно эксплуатационная безопасность силами контролирующих станцию специалистов, в том числе российских, обеспечена полностью. Но и такого вывода, по его мнению, явно не достаточно для того, чтобы гарантировать ядерную безопасность ЗАЭС", - сказал сенатор.

Однако, он считает положительным фактором то, что так или иначе налажено взаимодействие с МАГАТЭ. "Это лучше, чем если бы его наладить не удалось", - констатировал Косачев.

По его словам, осталось решить главную задачу - добиться от ВСУ прекращения обстрелов станции. "Но для этого МАГАТЭ даже в части его компетенции надо будет набраться значительно большей смелости, чем той, что потребовалась для организации самой миссии агентства", - подчеркнул заместитель председателя СФ.

Ранее во вторник МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам визита на станцию, в котором предлагается провести ее демилитаризацию и создать вокруг нее "безопасную зону".