Эксперт: инспекторы МАГАТЭ объективно оценивают степень опасности для ЗАЭС

Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа подчеркнул, что указанная в докладе инспекторов МАГАТЭ необходимость прекращения обстрелов как самой АЭС, так и ее окрестностей, в первую очередь Энергодара, является "очень серьезной подвижкой вперед"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) вполне адекватно оценили степень опасности, в которой находится Запорожская АЭС, их призывы прекратить обстрелы вблизи станции являются "очень серьезной подвижкой вперед". Об этом во вторник заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, сопровождавший членов делегации организации на станции.

"Отдельные положения доклада указывают на то, что инспекторы МАГАТЭ увидели и услышали нас, они достаточно адекватно оценили ту степень опасности, в которой находится Запорожская АЭС", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Эксперт подчеркнул, что указанная в докладе инспекторов МАГАТЭ необходимость прекращения обстрелов как самой АЭС, так и ее окрестностей, в первую очередь Энергодара, является "очень серьезной подвижкой вперед". "[Это] позволит в конечном итоге выстроить максимально

Ранее во вторник Международное агентство атомной энергии (МАГАТЭ) подвело итоги инспекции на ядерных объектах Украины и, в частности, Запорожской АЭС. В докладе, опубликованном организация призвала создать вокруг ЗАЭС зону безопасности, чтобы предотвратить вызванные боевыми действиями аварии. Ранее сообщалось, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проинформирует во вторник Совет Безопасности ООН о миссии МАГАТЭ на АЭС.