Войти
ТАСС

Эксперт: инспекторы МАГАТЭ объективно оценивают степень опасности для ЗАЭС

247
0
0
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа подчеркнул, что указанная в докладе инспекторов МАГАТЭ необходимость прекращения обстрелов как самой АЭС, так и ее окрестностей, в первую очередь Энергодара, является "очень серьезной подвижкой вперед"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) вполне адекватно оценили степень опасности, в которой находится Запорожская АЭС, их призывы прекратить обстрелы вблизи станции являются "очень серьезной подвижкой вперед". Об этом во вторник заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, сопровождавший членов делегации организации на станции.

"Отдельные положения доклада указывают на то, что инспекторы МАГАТЭ увидели и услышали нас, они достаточно адекватно оценили ту степень опасности, в которой находится Запорожская АЭС", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Эксперт подчеркнул, что указанная в докладе инспекторов МАГАТЭ необходимость прекращения обстрелов как самой АЭС, так и ее окрестностей, в первую очередь Энергодара, является "очень серьезной подвижкой вперед". "[Это] позволит в конечном итоге выстроить максимально

Ранее во вторник Международное агентство атомной энергии (МАГАТЭ) подвело итоги инспекции на ядерных объектах Украины и, в частности, Запорожской АЭС. В докладе, опубликованном организация призвала создать вокруг ЗАЭС зону безопасности, чтобы предотвратить вызванные боевыми действиями аварии. Ранее сообщалось, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проинформирует во вторник Совет Безопасности ООН о миссии МАГАТЭ на АЭС. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
ООН
Росэнергоатом
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
28.06.2022
Миршаймер: история сурово осудит США за их безумную политику по Украине
11.03.2022
Печат: Запад бесконечно обманывал Россию. И она отреагировала
13.02.2020
Уже и Европе такое НАТО не надо
12.02.2020
Dziennik Gazeta Prawna (Польша): «Я бы хотел видеть Россию европейской страной»
12.10.2015
Турчинов предсказал ядерную войну из-за действий России в Сирии
22.04.2013
Политика и национальная оборона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.09 09:10
  • 31071
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.09 08:30
  • 1
Мишустин распорядился создать два ремонтных завода Минобороны
  • 07.09 08:14
  • 38
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 06.09 21:57
  • 2
Армия США решила сделать упор на развитие легкой пехоты на основе украинских событий
  • 06.09 21:57
  • 2
Макрон заявил о необходимости демилитаризации района Запорожской АЭС
  • 06.09 21:56
  • 2
Рособоронэкспорт представит актуальную для стран Каспия российскую продукцию на выставке ADEX 2022
  • 06.09 17:21
  • 13
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 06.09 14:40
  • 4
В США рассказали о «далеком от реальности» МиГ-41
  • 06.09 14:31
  • 2
«Это будущее войны»: за захват робота THeMIS на Украине объявлена награда
  • 06.09 13:11
  • 3
Су-34: быстрый и беспощадный
  • 06.09 11:40
  • 1
Русский боевой ответ HIMARS под названием ОУ-122 был показан 3 года назад
  • 06.09 09:34
  • 19
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 05.09 19:03
  • 2
Шойгу заявил, что вооруженные силы полностью комплектуются профессионалами
  • 05.09 15:57
  • 4
В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты
  • 05.09 15:34
  • 15
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины