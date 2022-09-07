У России есть два способа сломать «херсонские планы» ВСУ

Киев, несмотря на колоссальные потери, продолжает стягивать резервы ВСУ к Херсонщине. И хотя интенсивность обстрелов региона несколько снизилась, эксперты предупреждают: Зеленский от своих военных планов на этом направлении не отказался. Что заставляет командование ВСУ продолжить бои и как союзные силы России, ДНР и ЛНР могли бы этому воспрепятствовать?

Вооруженные силы Украины с вечера 4 сентября активно стягивают резервы в район Посад-Покровского в Херсонской области. Об этом стало известно изданию "Русская весна". Это позволило им атаковать позиции ВС России в треугольнике Терновые Поды – Зеленый Гай – Благодатное, первыми в бой вступили танки и боевые машины пехоты (БМП), говорится в материале. Артиллерия практически не применялась, отмечает "Лента.ру".

В ответ российские подразделения встретили противника огнем, бойцы Воздушно-десантных войск были переброшены с соседних участков фронта и помогли отразить удар. Издание уточняет, что бои шли несколько часов. Среди потерь украинской армии названы три танка, три БМП, пять бронеавтомобилей, также была подбита автомобильная техника. Позже эти цифры увеличились.

Таким образом, ВСУ не оставляют попыток реализовать "контрнаступ" на Херсонском направлении, хотя "битву ВСУ за Херсон" уже давно стоит переименовать в "бессмысленную бойню". Как отмечал военный блогер Михаил Онуфриенко, "за неделю боевых действий на Херсонском направлении ВС Украины потеряли убитыми и ранеными как минимум две механизированные бригады, суммарные потери бронетехники превышают 300 единиц".

"Такие объемы невозможно восполнить поставками с Запада ни в течение месяца, ни даже до конца года. У партнеров Украины просто нет техники, которую можно было бы передать в ВСУ в таком количестве", – добавил Онуфриенко.

При этом вооруженные силы Украины с вечера 28 августа регулярно обстреливают несколько населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома. По словам американских и украинских источников, Киев изначально планировал более широкое контрнаступление, но в последние недели сократил его масштабы в районе Херсона и на севере Херсонской области.

Затем 30 августа официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате разгрома наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник за сутки потерял 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 военнослужащих.

В понедельник ВКС России, ракетные войска и артиллерия нанесли высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск. Тогда противник потерял 11 танков, семь боевых машин пехоты и восемь других бронированных машин, девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих.

Далее – во вторник – потери ВСУ на этом направлении увеличились еще больше. Как сообщил Конашенков, за прошедшие сутки противник потерял 12 танков, 11 боевых машин пехоты и восемь других бронированных машин, шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 210 военнослужащих. Также сбиты один Су-25 в районе населенного пункта Снигиревка и два украинских Су-25 в районе Мирное в Николаевской области.

"Пока у них будут резервы, они будут пытаться всеми силами прорваться хоть куда-то. Нам остается только давать отпор, мешать им и наносить удары в других местах. Как только наметится прорыв где-нибудь в другом месте, например, в Донбассе, они будут вынуждены свернуть операцию", – сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик, блогер Юрий Подоляка.

"Мы уже начали вновь атаковать позиции ВСУ в Донбассе. Очередная волна штурма идет в районах Соледара, Бахмута. Очевидно, будет нажим и под Авдеевкой. Если у противника начнутся проблемы на одном из направлений, если там будет угроза прорыва, то они, конечно, будут маневрировать резервы, и на этом все закончится", – считает Подоляка.

В то же время военкор Роман Сапоньков рассказал газете ВЗГЛЯД, что "на Херсонском направлении сегодня фиксируется спад интенсивности боев". "Того накала, который был еще позавчера и начиная с 28 августа, уже нет. Безусловно, обе стороны понесли потери. Но в силу логики современной войны, при таком количестве артиллерии с нашей стороны для ВСУ уже невозможно поддерживать так долго интенсивные бои", – продолжил Сапоньков.

"Сейчас ожидается перегруппировка и наших сил, и сил противника. Будет ли активизация боев на этом направлении, пока сказать сложно, поскольку обе стороны пытаются сохранить свои планы в тайне. Тем не менее противник все равно продолжает вылазки под Александровкой и Посад-Покровским", – рассказывает собеседник.

"Мы видим, что успешность атак снизилась, хотя они и раньше не были особо успешными. Из пяти направлений противнику удалось продвинуться лишь на двух. Последние атаки с помощью пехоты оказались нерезультативными. Во многом это связано с тем, что наши подразделения перегруппировались, получили усиление и атаки ВСУ встречаются всем имеющимся спектром вооружения", – отметил он.

"Под Высокопольем, к сожалению, наши войска отступили. Это было вызвано опасностью окружения. Потеря села несет, скорее, имиджевый урон, поскольку село не представляло из себя стратегической ценности. С марта по август село находилось в серой зоне и переходило из рук в руки неоднократно", – рассказал военкор.

"С другой стороны, сейчас особую ценность представляет любой населенный пункт, в котором есть кирпичные и бетонные строения, поскольку вокруг нас одни поля и посадки. Поэтому потеря села, где никто не живет, конечно, неприятна, но не критически значима",

– полагает он. "А вот в районе Сухого Ставка противник в последние дни яростно атаковал наши позиции, пытался расширить плацдарм. Но желание противника не осуществилось. О понесенных потерях ВСУ можно судить по сгоревшей бронетехнике. После окончательной ликвидации плацдарма мы получим более точные данные", – продолжил Сапоньков.

"Что касается автомобильных мостов в Новой Каховке и Херсоне, они не разрушены, но повреждены настолько, что даже движение легковых автомобилей по ним сейчас невозможно. Кроме того, противник ведет регулярный обстрел мостов", – отметил военкор.

"В целом в регионе обстановка относительно спокойная. Вчера и сегодня днем было тихо. Ночью тоже был резкий спад активности артиллерии противника, хотя еще 4 сентября ВСУ вели постоянный обстрел, буквально через каждый час-два работала система ПВО. Но интенсивность обстрелов и нанесенные повреждения не идут ни в какое сравнение с обстрелами Донецка", – рассказал он.

"Затишье последних дней, я думаю, связано с логистическими трудностями и перегруппировкой войск после активных боев. Кроме того, я уверен, что расслабляться пока рано. Будут и атаки на фронте, будут и обстрелы", – подчеркнул собеседник.

Вместе с тем, как считают эксперты, у России есть два способа остановить украинские попытки продвинуться на Херсонском направлении. Исходя из того, что "натовская" тактика предполагает движение подразделений малыми мобильными группами (что исключает "лобовые" атаки), они все равно остаются уязвимыми с точки зрения организации коммуникаций, доставки топлива и боеприпасов.

В этой связи ВС России могут продолжить создавать "огневые мешки" для ВСУ, перемалывая подразделения противника при его попытках "вгрызаться" в оборону, и тем самым истощать резервы украинского командования, сопрягая такую деятельность с нанесением ударов по логистическим центрам на Криворожском и Днепропетровском направлениях.

Второй вариант – резко обострить ситуацию и перейти в наступление на другом участке фронта, что потребует от ВС Украины перебросить имеющиеся резервы с Херсонского направления на любое другое.

Впрочем, ради медийного успеха Владимир Зеленский может пожертвовать несколькими населенными пунктами в ДНР или Запорожской области, желая хоть каким-то образом закрепиться на Херсонщине.

В то же время военный эксперт Алексей Леонков считает, что ВСУ продолжат стягивать резервы к Херсонщине, общая численность которых может достигать 30 тыс. человек. "Ранее украинцы неоднократно заявляли о подготовке так называемой армии резерва. Теперь мы ее видим на Херсонском направлении", – добавил он.

"Изначально предполагалось, что эти люди будут использоваться на Западной Украине в случае нашего продвижения с севера, но затем их перебросили на юг. Сейчас эта армия несет колоссальные потери, вынуждая ВСУ привлекать новых добровольцев, резервистов и бойцов теробороны. Там же уничтожена львиная доля танков, которые Украина получила от Польши", – заметил собеседник.

"Упорство ВСУ легко объяснимо: о "херсонских планах" ВСУ говорит весь мир. И сейчас Украине надо показать хоть какой-то результат Западу. Даже провал будет расцениваться положительно. В таком случае Зеленский снова скажет, что бойцы сражались, но могли бы это делать лучше при больших поставках оружия. Однако на деле у них ничего не получится, потому что с нашей стороны воюют люди высокой квалификации, хорошо обстрелянные и знающие, как максимально эффективно выполнить ту или иную поставленную задачу", – резюмировал Леонков.

Олег Исайченко