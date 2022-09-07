Подлодки "Уфа" и "Кронштадт" в рамках испытаний отрабатывают погружение на Балтике

Погружение осуществляется на глубину до 100 м

КАЛИНИНГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Новейшие дизель-электрические подводные лодки "Уфа" и "Кронштадт" в рамках очередного этапа заводских ходовых испытаний отрабатывают погружение на глубины в Балтийском море, сообщила во вторник пресс-служба Балтийского флота. Силы флота обеспечивают выполнение экипажами субмарин этих задач.

"Боевые корабли и спасательное судно СС-750 Балтийского флота обеспечивают погружение на глубину до 100 м в рамках заводских ходовых испытаний ДЭПЛ "Уфа" и "Кронштадт" в морских полигонах флота", - говорится в сообщении.

Во время погружения экипажи подлодок и представители промышленности проверяют работу всех систем и механизмов подводных лодок, отрабатывают алгоритмы действий при управлении кораблем на глубинах и при различных способах всплытия на поверхность, отмечают в пресс-службе.

1 сентября сообщалось, что в морских полигонах Балтийского флота экипажи подводных лодок совместно с представителями промышленности проверяют работоспособность систем и механизмов кораблей в море, испытывают торпедно-ракетное вооружение, а также проводят проверку системы электродвижения, эффективности гидроакустических комплексов, технических средств и устройств на рабочей глубине. На этих и других этапах испытаний также задействованы корабли и суда обеспечения Балтийского флота, а также морская авиация.

Подводная лодка "Уфа" проекта 636.3 относится к третьему поколению дизель-электрических субмарин, его представители считаются одними из самых малошумных в мире. Они способны развивать надводную скорость до 20 узлов, погружаться примерно на 300 м, автономность их плавания достигает 45 суток. Экипаж такой субмарины состоит из 52 человек, ее подводное водоизмещение составляет около 4 тыс. тонн. Подводные лодки проекта 636.3 являются носителями крылатых ракет "Калибр-ПЛ".

Подлодка "Кронштадт" проекта 677 "Лада" относится к четвертому поколению неатомных подводных лодок. Они признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными субмаринами. Это касается и тактико-технических, и боевых характеристик. Субмарина предназначается для уничтожения подводных лодок, надводных кораблей и судов противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, ведения разведки.