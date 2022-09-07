СБ РФ связал теракт в Кабуле с ослаблением антитеррористических мер

Москва. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - В Совете безопасности РФ заявили, что теракт в Кабуле у посольства России показал: миру нельзя идти по пути ослабления принимаемых антитеррористических мер.

"Говорить о победе над терроризмом преждевременно. В настоящее время в мире продолжают действовать сотни различных террористических группировок. А наиболее крупные из них, такие, как запрещенные в РФ террористические организации "Аль-Каида" и ИГИЛ, не оставляют намерений по созданию на отдельных, прежде всего, нестабильных, территориях террористических анклавов - так называемых халифатов", - заявил заместитель секретаря СБ РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете".

"В этих условиях любое, даже незначительное ослабление принимаемых антитеррористических мер неизбежно приведет к новому всплеску террористической активности, к новым терактам и жертвам", - сказал Коков.

"Ярким свидетельством этому стала террористическая акция у посольства России в Кабуле в этот понедельник, в результате которой пострадали десятки человек и имеются многочисленные человеческие жертвы", - отметил заместитель секретаря СБ.

Накануне вблизи консульского отдела посольства России в Кабуле прогремел взрыв. Начальник пресс-центра полиции города Халид Задран сообщил, что в результате теракта у посольства РФ в Кабуле погибли шесть человек, в том числе четверо боевиков "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) и два сотрудника посольства.

МИД РФ вступил с заявлением относительно взрыва. "5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие", - говорилось в заявлении.