США прервали все контакты с Россией по антитеррору, заявили в Совбезе

Замсекретаря Совбеза Коков: США прервали все контакты с Россией по антитеррору

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. США прервали все двусторонние контакты по борьбе с международным терроризмом и пытаются выдавить Россию из действующих форматов сотрудничества в этой области, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

"В последние годы, несмотря на сложный характер российско-американских отношений, противодействие международному терроризму оставалось одной из немногих сфер, в которых продолжались консультации экспертов и практическое взаимодействие спецслужб", — отметил Коков в интервью "Российской газете".

"В настоящее время США прервали все двусторонние контакты и пытаются выдавить Россию из устоявшихся международных форматов сотрудничества на данном направлении", — добавил он.