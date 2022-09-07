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Военное обозрение

Сухопутные войска Румынии готовятся принять на вооружение турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2

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Источник изображения: topwar.ru

Румыния станет очередной страной НАТО, принявшей на вооружение турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, министерство обороны страны направило в парламент запрос на одобрение потенциальной сделки.

Румынское военное ведомство приняло решение закупить турецкие ударные беспилотники. В случае одобрения сделки правительством, военные начнут переговоры с турками о закупке трех комплектов БПЛА, специального оборудования для обучения и пакета первоначального логистического обеспечения. За все это румынские военные планируют отдать чуть больше 300 млн. долларов, но это предварительная сумма, возможно, что она возрастет.

Беспилотники предназначены для оснащения Сухопутных войск Румынии, в один комплекс входят шесть беспилотников и две наземные станции управления. Таким образом, Бухарест закупает 18 (восемнадцать) БПЛА Bayraktar TB2 в рамках реформирования Сухопутных войск до 2040 года.

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 является БПЛА самолетного типа. Размах крыльев - 12 м, длина – 6,5 м. Максимальная взлетная масса - 650 кг, может нести два высокоточных боеприпаса MAM-L массой по 21,5 кг и два MAM-C массой по 7 кг, позволяющие поражать цели на дальностях от 2 до 8 км. Продолжительность полета БЛА – до 24 ч, дальность действия в зоне прямой видимости – до 150 км.

Несмотря на неудачный опыт применения Bayraktar TB2 на Украине, где турецкие беспилотники стали довольно легкими целями для российских зенитных комплексов, на данные БПЛА стоит целая очередь. По неофициальной информации, Bayraktar TB2 закупили уже 23 страны, в том числе три европейские - Литва, Польша и Украина. Основные покупатели дрона - страны Ближнего Востока, Африки и Азии.

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