Трасс пообещала поддерживать Украину. На мнение британцев ей все равно

Вот как Лиз Трасс будет изображать "железную леди" в отношениях с Киевом

Следовать непоколебимой поддержке Украины в стиле Бориса Джонсона будет делом непростым, но это придется по вкусу новому премьер-министру Британии Лиз Трасс, пишет Telegraph. При этом, подчеркивает автор, проблемы и мнение британцев ее волнуют меньше всего.

Джо Барнс (Joe Barnes)

Когда Борис Джонсон объявил о решении покинуть Даунинг-стрит, украинцы задались вопросом, как скоро после этого прекратиться военная поддержка со стороны Великобритании.

Неудивительно, что в Киеве уходящего премьер-министра хвалят и приписывают ему личную заинтересованность в поддержке Украины на фоне конфликта с Россией. В знак уважения к усилиям Джонсона Украины удостоила его высшей награды для иностранных граждан, назвав его именем улицу в Одессе и пирожные в Киеве.

Продолжить оказание непоколебимой поддержки Украине будет, без сомнения, непросто, но такого рода вызов явно придется по вкусу новому премьер-министру в лице Лиз Трасс. В прощальной речи Джонсон наказал преемнице “защищать украинцев”, а та восприняла это с энтузиазмом.

Жесткий подход к внешней политике

На посту министра иностранных дел Трасс изображала из себя “новую Железную леди”, перенявшую жесткий подход Маргарет Тэтчер к внешней политике. Однако это вызвало некоторую критику, особенно после слов в поддержку сражающихся на Украине британцев и о “реальной” возможности вытеснить Россию из Крыма.

Многочисленные официальные лица НАТО и Министерства иностранных дел совершенно ясно дали понять, что, если прогнозы подтвердятся, и Трасс получит в свое распоряжение ключи от дома номер 10 по Даунинг-стрит, Украина вполне может “ожидать все то же, что и раньше, только в большем объеме”.

По их словам, оружие и гуманитарная помощь стоимостью в миллиарды фунтов стерлингов продолжит поступать Киеву, даже несмотря на приближающийся кризис стоимости жизни.

Это воодушевило чиновников, но некоторые все же обеспокоены непредсказуемостью госпожи Трасс в отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Она уже пообещала противостоять ему на ноябрьском саммите G20 на Бали.

Неожиданная поездка в Москву накануне начала российской спецоперации на Украине дала ее кураторам максимально полное представление о том, как могут развиваться будущие встречи.

Застигнутая врасплох Лавровым

Высокопоставленные чиновники просили госпожу Трасс не вступать в конфронтацию с многолетним главой российского МИД Сергеем Лавровым, но она поступила по-своему. Как и ожидалось, он сумел поставить ее в неловкое положение.

Как утверждали российские СМИ, во время встречи за закрытыми дверями Лавров спросил, признает ли г-жа Трасс российский суверенитет над Ростовской и Воронежской областями. В ответ она назвала их территориями Украины, и послу пришлось ее поправлять.

Конечно, близкие к г-же Трасс источники назвали это кремлевской пропагандой и заявили, что министр иностранных дел просто неправильно расслышала коллегу. Однако с тех пор в Москве не прекращается критика в ее адрес за несерьезность и некомпетентность.

"Место на кухне"

Российский политический истеблишмент предположил, что г-же Трасс “место не в политике, а на кухне”. Ее саму это ничуть не обеспокоило, а наоборот даже подзадорило.

Великобритания настаивает на более жесткой позиции в отношении России, чем другие европейские страны. Президент Франции Макрон, к примеру, разозлил украинцев предложением не унижать Путина и облегчить тем самым процесс мирных переговоров.

Различия в подходах европейских стран способны привести к дипломатическим размолвкам с их союзниками, и жесткий подход нового премьер-министра к Брекситу лишь усугубил ситуацию.

Ожидается, что ее пригласят на октябрьскую встречу Европейского политического сообщества, предложение о создании которого было выдвинуто господином Макроном. Примет она приглашение или нет — другой вопрос.

Как и в случае с предшественником Лиз Трасс, поддержка Украины сыграет немаловажную роль на национальном уровне, особенно перед лицом энергетического кризиса, вину за который частично возлагают на Путина и его спецоперацию.

Десятилетия ненадлежащего управления

Попытки давления президента России на Европу в отместку за санкции — отличный повод переложить вину за десятилетия ненадлежащего управления энергетической политикой на Кремль.

Госпожу Трасс должна утешать мысль о том, что, по мнению инсайдеров, в трудный момент Киев предоставил убежище Борису Джонсону. Подобно баронессе Тэтчер, она также будет знать, что укреплять имидж Великобритании как глобального игрока выгодно и внутри самой страны, и на международном уровне.

Но, в отличие от своего политического идола, госпожа Трасс будет всячески стараться провоцировать как можно меньше критики в первые дни пребывания на новом посту. Учитывая все ее недавние выступления, есть основания полагать, что в должности премьер-министра Лиз Трасс станет позиционировать себя как солидного и волевого лидера.

Для ее окружения вряд ли станет шоком, если президент Украины Владимир Зеленский станет первым человеком, с которым она установит контакт после переезда на Даунинг-стрит.

Посыл Лиз Трасс заключается в следующем: британская поддержка Украине безусловна и будет только расти.