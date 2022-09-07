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Военное обозрение

Американская пресса: Шведский истребитель 4-го поколения JAS 39 Gripen мог бы сразиться на равных с лучшими российскими самолетами

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Источник изображения: topwar.ru

Американское издание 19FortyFive опубликовало статью, в которой обозреватель Харрисон Касс выразил мнение, что шведский истребитель четвертого поколения JAS 39 Gripen ничем не уступает (дословно) «лучшим российским самолетам» и мог бы на равных сражаться с ними в гипотетическом бою.

Автор подчеркивает, что, как он выразился, «сводящий с ума» Россию истребитель, способен разгоняться до 2 Махов, взлетать с коротких ВПП и нести большую, чем у предыдущих шведских машин, нагрузку. Он стал удачной заменой Draken и Viggen. При этом Касс не конкретизирует, кого конкретно в России шведский истребитель успел свести с ума...

Стоит отметить, что JAS 39 Gripen действительно является достойным боевым самолетом. Выполненный по аэродинамической схеме «утка», «Грифон» имеет сниженную радиолокационную заметность благодаря корпусу, на 30% выполненному из композитов.

Однако по поводу способности сражаться с лучшими российскими самолетами, автор явно лукавит.

Здесь неплохо бы понять, о каких именно «лучших» самолетах идет речь. Вряд ли Касс сравнивал JAS 39 Gripen поколения 4 с новейшим Су-57 пятого поколения.

Если же речь идет о более близких по классу крылатых машинах, то здесь напрашивается сравнение с нашим многоцелевым Су-35.

Одной из примечательных характеристик «Грифона» автор статьи назвал максимальную скорость, которая составляет 2 Маха. В то же время, Су-35 способен разгоняться до 2,3 М.

Кроме того, практический потолок JAS 39 Gripen составляет 15,2 км, в то время, как наш Су-35 способен летать на максимальной высоте в 20 км.

Превосходит российский истребитель своего шведского визави и по номенклатуре вооружения.

Однако главным преимуществом в гипотетическом бою для нашего Су-35 станет наличие радара с фазированной антенной решеткой Н035 «Ирбис», способного обнаруживать цели на максимальном удалении до 400 км на встречных курсах и до 150 км на догонных.

Впрочем, подводя итоги своих рассуждений, американский эксперт добавил, что вероятность боевого столкновения российских и шведских истребителей мала, так как страны вряд ли вступят в открытый конфликт.

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Страны
Россия
США
Швеция
Продукция
Gripen NG
ПАК ФА
Су-35
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