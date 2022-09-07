Испания направила пятый самолет с боеприпасами крупного калибра для ВСУ

21 апреля 2022 года. Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве.

ЦАМТО, 6 сентября. Испания направила Украине очередной самолет с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем, это уже пятая поставка вооружений для Киева со стороны Мадрида за последние несколько дней.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в коммюнике испанского правительства.

"Сегодня утром самолет T-23 вылетел с авиабазы Торрехон-де-Ардос под Мадридом с боеприпасами для крупнокалиберной артиллерии для Украины", – цитирует "РИА Новости" сообщение правительства.

Как отмечается, при поддержке "союзной" страны на прошлой неделе еще четыре рейса с боеприпасами вылетали с военно-морской базы Рота (провинция Кадис в Андалусии).

Кроме того, из Испании уже выехали 20 грузовиков, которые были подготовлены в ответ на "срочный запрос украинских властей о предоставлении материалов и обмундирования для зимних условий". Десять из них уже прибыли в Польшу, еще десять находятся в пути.