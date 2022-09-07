Эксперт объяснил, почему к учениям "Восток-2022" привлекли резервистов

Участие резервистов в основной фазе стратегических учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский в Приморском крае прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.
В основной фазе стратегических учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский в Приморском крае приняли участие резервисты, сообщили в Минобороны РФ.
"В этом году особенностью практических действий стало привлечение соединений резерва, выполняющих задачи по охране и обороне важных военных и государственных объектов, а также борьбе с диверсионно-разведывательными группами", – рассказали в оборонном ведомстве.
Всего в учениях "Восток-2022", которые проходят с 1 по 7 сентября, задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих из 14 стран, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
За финальной частью учений на полигоне наблюдал президент России Владимир Путин.
В эфире радио Sputnik эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин прокомментировал участие в учениях резервистов.
Он подчеркнул, что утверждения западных СМИ о том, что привлечение резервистов к учениям "Восток-2022" свидетельствует о существовании проблем с кадровым составом российской армии, не соответствуют действительности.