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РИА Новости

Эксперт объяснил, почему к учениям "Восток-2022" привлекли резервистов

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Военнослужащие на стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" на полигоне Сергеевский
Военнослужащие на стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" на полигоне Сергеевский.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Участие резервистов в основной фазе стратегических учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский в Приморском крае прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

В основной фазе стратегических учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский в Приморском крае приняли участие резервисты, сообщили в Минобороны РФ.

"В этом году особенностью практических действий стало привлечение соединений резерва, выполняющих задачи по охране и обороне важных военных и государственных объектов, а также борьбе с диверсионно-разведывательными группами", – рассказали в оборонном ведомстве.

Всего в учениях "Восток-2022", которые проходят с 1 по 7 сентября, задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих из 14 стран, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

За финальной частью учений на полигоне наблюдал президент России Владимир Путин.

В эфире радио Sputnik эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин прокомментировал участие в учениях резервистов.

"Ничего нового в том, что призывают резервистов на учения любого уровня, нет. Их всегда призывают, у нас этот процесс отлажен. Эти люди получают определенные льготы на работе, на период прохождения кратковременной службы им выплачивается средняя зарплата и так далее – все в соответствии с законодательством. Резервисты принимают участие в том числе и в стратегических учениях уровня нынешних маневров "Восток-2022". Это постоянная история, единственное – они не массово призываются. Но такое происходит регулярно. Это направлено на поддержание навыков резервистов", – сказал Николай Костикин.

Он подчеркнул, что утверждения западных СМИ о том, что привлечение резервистов к учениям "Восток-2022" свидетельствует о существовании проблем с кадровым составом российской армии, не соответствуют действительности.

"Это спекуляции, когда берется факт и раздувается. Это, естественно, не так. Учения такого масштаба проводятся относительно недавно, но это не связано с тем, чтобы туда призвать резервистов. Это крупное событие – обратите внимание, там участвуют Индия и Китай, другие страны. Помимо того, что отрабатываются военные навыки, это еще и важный политический момент. Поэтому сам факт учений привлекает внимание наших "коллег" – западных журналистов, которые пытаются в пропагандистских целях это использовать", – добавил эксперт.
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Индия
Китай
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Компании
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Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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