Представитель Кремля: если Запад не отменит санкции, Россия не сможет возобновить поставки газа

После полной остановки "Северного потока" Европа обвинила Россию в развязывании энергетической войны, сообщает "Гуаньча". Но у читателей портала другое мнение. Они называют это "справедливым ответом" на западные санкции.

Россия объявила о полной остановке "Северного потока", что моментально вызвало стремительный рост цен на энергоносители в Европе, а также жалобы населения и промышленных предприятий. 5 сентября по местному времени официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг выдвинутые Западом обвинения России в том, что она начала "энергетическую войну". Песков заявил, что проблема с поставками природного газа возникла из-за санкций, которые ввели европейские государства, и не следует возлагать вину на Москву.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что проблемы с газопроводом будут сохраняться до тех пор, пока Запад не отменит свои санкции против России.

Комментарии читателей

guhuifeiyang

Ответственность за эту ситуацию должна нести Канада. Она хочет продавать газ, но у нее нет таких запасов. Она отключила турбину, чтобы европейцы замерзли до смерти. Теперь уже все, обратно не откатишь! Пусть Канада отвечает!

guan_16610507431569 в ответ guhuifeiyang

Россия так и сказала, именно действия и санкции Канады и Запада привели к полной остановке "Северного потока". Однако Канада является четвертым или пятым по величине производителем природного газа в мире. Она обладает чрезвычайно богатыми запасами этого ресурса и не зависит от российского голубого топлива. Конфликт между Россией и Украиной стабилизировал статус Канады как газовой державы. Канадцы будут наслаждаться теплом этой зимой, а европейские страны – страдать.

guan_15714794901022

Глупые европейцы, даже после прекращения поставок газа они стоят на своем и не идут на компромисс.

Лучший нефрит в ответ guan_15714794901022

Замерзнут европейские простолюдины – ну и ладно, зато европейские аристократы не поступятся принципами.

wowcow

За что боролись, на то и напоролись. Европа показала это на своем примере.

guan_16580204732852

Это последняя зима, когда Россия может проявлять свое упорство. Пройдет год – нефть и природный газ будут поступать из Северной Африки, так же будет построена инфраструктура для транспортировки и хранения. Вот тогда будет тяжко.

Кружащаяся в воздухе птица в ответ guan_16580204732852

Вы ничего не знаете о крупномасштабном строительстве инфраструктуры. Вы действительно думаете, что подобные объекты можно так быстро построить? Даже дом строят не за год. Что за домыслы!

Стейк well-done, посыпанный сычуаньским перцем в ответ guan_16580204732852

Русские пережили 1997-1998 годы. Теперь у них и вовсе есть продовольствие и нефть, что намного лучше, чем тогда. Я с нетерпением жду, чтобы посмотреть, что будут делать избалованные европейцы. За полвека они не сталкивались с трудностями. Смогут ли они это вынести?

Союз возрождения Китая в ответ guan_16580204732852

Если нынешняя ситуация в Европе затянется на два года, закроется более 30% промышленных предприятий. Производство, перенесенное за границу, назад вернуть уже нелегко! Не просто так немецкий химический концерн BASF в этом году инвестировал десятки миллиардов долларов в город Чжаньцзян провинции Гуандун для строительства химического предприятия.

guan_16586380801963 в ответ Союзу возрождения Китая

Таким образом, европейский капитал потечет в Китай и другие места, Россия – вперед!

muyuan11 в ответ guan_16580204732852

Что за бред? Инфраструктура – это далеко не так просто. Представляете, сколько нужно построить станций и газопроводов и сколько это займет времени? Даже на строительство дома уходят годы.

Более того, допустим, что соответствующая инфраструктура будет построена, но ведь она бесполезна без грузовых судов, перевозящих СПГ. Существующие в мире газовозы уже давно монополизированы несколькими крупными компаниями. На постройку большого судна для сжиженного газа уходит несколько лет, не считая очереди на верфи. В мире всего несколько верфей, которые могут строить суда для перевозки СПГ.

Один удар Супермена в ответ guan_16580204732852

Давайте подождём. Даже если все это будет построено, цена определенно будет выше, чем у российских энергоносителей.

guan_15899502582914 в ответ guan_16580204732852

Сколько лет строили "Северный поток-2"? Это еще от России до Европы довольно близко. На строительство газопровода из Северной Африки в Европу уйдет не менее семи-восьми лет.

oblivion0083 в ответ guan_16580204732852

В Австралии автостраду строят восемь лет, что уж говорить о высококлассной инфраструктуре для транспортировки и хранения нефти и газа.

Чэнь Е

США и Европа ввели все санкции, которые только можно было ввести, и теперь снова взялись за энергетику. Насколько это разумно? Русские не дураки, они не будут сидеть сложа руки. Одним, значит, можно приставлять нож к горлу, а другим нельзя отплатить той же монетой?

Ван Сяохуэй

Знаете ли вы, что Соединенные Штаты импортируют природный газ из России по другим каналам и продают его по высокой цене? Американцы хитрые.

Би Мин

Думаю, уже поздно. Европа уже запаслась газом. Кроме того, она принимает меры по энергосбережению и преобразованию электроэнергии, а также закупает международные энергоносители по высоким ценам. Конечно, все это болезненно, но не смертельно. В конце концов и Россия, и Европа определенно проиграют.

guan_16488136442248

Россия выключила газ без лишних вопросов! Это всего лишь справедливый ответ на чрезмерные санкции, введенные Европой и США! Услуга за услугу!

Острый рис

Русские дали европейцам целое лето на размышления. И вот уже зима на подходе. Пора сдаваться.

Gaofei309

Европейцы будут сидеть, стиснув зубы, но никак не дадут России добиться успеха.

Чжэн Усянь

Россия переоценивает свой военный потенциал, а ЕС переоценивает свои экономические возможности.

Haydon

Все логично: из-за санкций невозможно отремонтировать оборудование, поломка оборудования не позволяет обеспечить поставки газа. Санкции равно отсутствие поставок газа.

Безмолвный горный лес

Сказано правильно, давно пора было это сделать: если санкции и военная помощь не будут прекращены, нечего обсуждать.

Вы вводите против нас санкции, но хотите, чтобы мы снабжали вас газом?

Вы хотите, чтобы нам было не на что жить, но используете наши энергоресурсы, чтобы обогревать свои дома?

Вы даете Украине оружие, которое несет смерть и несчастья для нас, но хотите оставаться безучастным и наживаться на чужом горе?!

Это ни в какие ворота не лезет! Бандитская логика!

Разве нормальные люди могут так мыслить? Политики Европейского Союза – люди или свиньи? Неужели они этого не видят? Режим Байдена промыл мозги европейским политикам, или они там все куплены? Может, они на самом деле банда бандитов, которые пожинают и продают интересы ЕС?

В начале конфликта между Россией и Украиной все люди на планете понимали, что независимо от того, куда зайдет конфликт, Европа пострадает больше всех. Сегодня все четче видна суть: из неё выкачивают все деньги в интересах Соединенных Штатов. НАТО все больше распространяется на Европейский Союз. Америка практически достигла своей цели.

С момента начала российско-украинского конфликта многие антироссийские политиканы в ЕС добровольно стали пешками байденовского режима, не скупясь интересами собственных стран и всего Евросоюза. Когда уже все поймут, что США представляют серьезную угрозу миру и безопасности не только России и Европы, но и Китая, и всей планеты в целом?