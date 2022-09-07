На СКШУ "Восток-2022" широко применялись новейшие средства артиллерийской разведки

ЦАМТО, 6 сентября. На полигоне Сергеевский в рамках СКШУ "Восток-2022" артиллеристы с временных огневых позиций осуществили поддержку оборонительного боя соединений и воинских частей первого эшелона коалиционной группировки войск (сил).

Корректирование огня в режиме реального времени проводилось с помощью разведывательно-огневых комплексов, представляющих собой совокупность средств разведки, управления и огневого поражения. Для ведения разведки, обеспечения стрельбы артиллерии и контрбатарейной борьбы применялись радиолокационные станции контрбатарейной борьбы "Зоопарк-1М", комплексы радиолокационной разведки и контроля стрельбы "Аистенок" и станции наземной артиллерийской разведки СНАР-10М1.

К огневому поражению противника были привлечены дивизионы реактивных систем залпового огня "Ураган", "Торнадо-Г" и "Град", а также артиллерийские дивизионы, вооруженные системами "Гиацинт-С", "Акация", "Мста-Б". В боевом порядке контингентов иностранных государств применялись гаубицы "Гвоздика" и Д-30, а также PLZ-07 Народно-освободительной армии Китая.

Справочно:

Комплекс радиолокационной разведки и контроля стрельбы "Аистенок", удачно сочетая оригинальные конструкторские решения и передовые алгоритмы обработки сигналов, позволил объединить два различных режима работы – режим работы по наземным целям и режим работы по баллистическим целям.

Работа комплекса возможна в любое время суток и года, в том числе при отсутствии оптической видимости: в условиях тумана, задымления или запыления атмосферы. Дальность ведения разведки – до 20 км, сектор разведки – 60 град. В станции предусмотрена автоматизированная передача разведывательной информации на пункты управления огневым поражением, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.