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РИА Новости

Эксперта рассмешили утверждения NYT о закупке Россией оружия у КНДР

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Российские войска в ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022"
Российские войска в ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Политолог Фененко: сообщения о закупке Россией оружия у КНДР вызывают смех

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сообщения американской прессы о закупке Россией оружия у КНДР вызывают только смех: они "запускаются" только для того, чтобы показать, какая Россия слабая, заявил РИА Новости доцент факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

Американская газета New York Times со ссылкой на рассекреченные данные разведки США сообщила, что РФ якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи. По мнению издания, это свидетельствует о том, что санкции "серьезно ограничили цепочки поставок и вынудили Москву обратиться за военными поставками к странам-изгоям".

"Эти сообщения вызывают только смех. Военно-промышленные комплексы России и Северной Кореи – это совершенно несопоставимые вещи. Особенно учитывая, что ВПК КНДР создан на базе советского ВПК 60-х годов", - заявил Фененко.

По его словам, вооружения Северной Кореи также не идут в сравнение с российским по качеству: "Это где-то в лучшем случае 60-е – 70-е годы".

По оценке эксперта, учитывая уровень российской "оборонки", у страны нет необходимости оружие у кого-то еще.

"Это не вызывает ничего, кроме смеха. Это все равно, что сказать, что США закупают оружие у Парагвая", - считает он.

Подобные вбросы запускаются исключительно с пропагандистской целью, считает специалист.

"Это часть информационной войны: "Вот какие вы слабые, что даже закупаете у Северной Кореи, вы реально мало на что способны", - резюмировал Фененко.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Парагвай
Россия
США
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