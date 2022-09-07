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Военное обозрение

Офис программы HALO ускоряет разработку гиперзвукового оружия для ВМС США

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Источник изображения: topwar.ru

Требования ВМС США к средствам, рассчитанным на большую дальность операций против надводных целей, эволюционируют. Это необходимо для того, чтобы сосредоточиться на развитии потенциала гиперзвуковых ракет для быстрого реагирования на угрозы, которые с каждым годом увеличиваются по дальности и сложности. Так трактуют процессы в самих США.

В бюджетных документах на 2023 финансовый год, опубликованных ранее, ВМС США ищут возможности гиперзвуковой борьбы с надводными кораблями, которые будут предоставлены в рамках программы OASuW Increment 2, теперь известной как Hypersonic Air-Launched (HAL - HALO).

Как пояснил представитель ВМС США, OASuW Increment 2 будет устранять продвинутые угрозы с больших дистанций, позволяя военно-морскому флоту действовать и контролировать оспариваемое боевое пространство в прибрежных водах и средах, препятствующих доступу в требуемые зоны.

Способность своевременно поражать цели является важным атрибутом для заинтересованных сторон флота, при этом значительное увеличение скорости является производным атрибутом.

— продолжил он.

Требование программы OASuW Increment 1 по обеспечению возможности противокорабельной ракеты большой дальности (Long Range Anti-Ship Missile) выполняется Lockheed Martin в отношении AGM-158C LRASM. В апреле 2021 года был завершен процесс анализа альтернатив для поддержки дополнительных возможностей OASuW.

В заявленных пунктах программы не указывалась потребность в развитии гиперзвуковых возможностей. Первоначальный запрос был общим, чтобы обеспечить включение любых технических решений. Сейчас становится понятно, что Increment 2 будет направлен на устранение угроз с увеличенных дистанций и будет включать более сложную защиту.

Программа HALO, как заявляют её представители, продолжает обеспечивать кинетические возможности OASuW, но уже на более высоких скоростях и с возможностью поражения боевых кораблей противника с дальних дистанций.

Представитель программы:

Это очень важно при попытке повлиять на темп боя.

Кроме этого офис программы HALO тесно сотрудничает с промышленностью для определения технологий, доступных для удовлетворения требований. При этом на данный момент каких-либо конкретных результатов ни по дальности, ни по скорости представители проекта не озвучивают. Это может свидетельствовать о целом спектре неразрешённых в плане создания гиперзвукового морского оружия в США проблем.

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Страны
США
Продукция
JASSM
LRASM
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Lockheed-Martin
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ГЗЛА
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