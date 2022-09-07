Названы пять опаснейших реактивных систем залпового огня в мире

Пять опаснейших реактивных систем залпового огня в мире: конфликт на Украине доказал их важность

Реактивные системы залпового огня сыграли ключевую роль во многих конфликтах, пишет MWM. Однако автор отмечает, что оружие Запада и НАТО сильно отстает от восточных и российских разработок. Основная причина – упор на авиацию в ущерб крупнокалиберным орудиям.

Со времен Второй мировой реактивная артиллерия стала эффективным средством ведения дальнего обстрела и сегодня позволяет армиям вести огонь дешевле баллистических или крылатых ракет (но дороже гаубиц), пусть и с меньшей дальностью. Эти системы сыграли ключевую роль в целом ряде крупных конфликтов — в том числе в сирийской войне и продолжающемся российско-украинском конфликте, причем в ходе последнего затяжные артиллерийские дуэли стали особенно важными, тогда как использование авиации, наоборот, ограничено. Инвестиции в реактивную артиллерию сильно различаются: одни армии считают ее полезным дополнением или компенсацией слабых сторон в других областях, вроде боевой авиации, тогда как другие убеждены, что она обеспечивает важные тактические или стратегические преимущества из-за географии и расстояний, с которых поражаются силы противника. Учитывая потенциально решающую роль реактивной артиллерии в основных горячих точках, оценка пяти наиболее боеспособных из развернутых сегодня дает представление о том, какие стороны смогут обеспечить себе преимущество в этой области.

PHL-16 (Китай)

Принятая на вооружение в 2019 году система PHL-16 вывела Китай на лидирующие позиции в сфере РСЗО. Она совместима с крупными (750-мм, 370-мм и 300-мм) ракетами, обеспечивающими огромную максимальную дальность поражения до 500 км. Системы развернуты на четырехосных колесных пусковых установках и сгруппированы в батареи по шесть штук в каждой плюс несколько машин для перезарядки. Хотя сухопутные войска Китая не являются главным направлением для инвестиций, PHL-16 поступила на вооружение и получила приоритет, поскольку лучшая китайская самоходная гаубица PLZ-05A/PLZ-52 добилась аналогичных преимуществ по характеристикам по сравнению с зарубежными аналогами. В результате сухопутные войска Китая получат серьезные преимущества в дальности поражения обоих основных типов артиллерии, с каким бы противником они не столкнулись.

Директор по взаимодействию с Азией научно-исследовательского центра "Оборонные приоритеты" (Defense Priorities) Лайл Гольдштейн (Lyle Goldstein) отметил, что система PHL-16 "переписала правила игры", и его оценка далеко не единственная. Ожидается, что система будет особенно полезна в потенциальных конфликтах вокруг Тайваньского пролива и Корейского полуострова, а также приграничных спорах с Индией. В зону поражения с материка попадает весь Тайвань, и это обеспечит НОАК менее затратную альтернативу ударам баллистическими или крылатыми ракетами, а также позволит поражать цели в межкорейской демилитаризованной зоне с собственной территории.

КН-25 (Северная Корея)

KN-25 укрепила давнее превосходство Северной Кореи над потенциальными противниками в возможностях реактивной артиллерии. С дальностью действия в 400 км он позволяет обстреливать цели по всей Южной Корее из глубокого тыла, превосходя по дальности даже ряд баллистических ракет (например, Hwasong-5 и KN-02). В докладе Исследовательской службы Конгресса США за 2020 год отмечается ее "передовая авионика, инерциальные и спутниковые системы наведения и аэродинамические конструкции", которые "стирают грань между управляемой и неуправляемой ракетой". Система поступила на вооружение параллельно с новыми классами тактических баллистических ракет типа KN-23, став эффективным и недорогим дополнением, а ее превосходные характеристики отражают давний упор Северной Кореи на артиллерийские и ракетные возможности. Считается, что снаряды имеют диаметр 600 мм, а система лишена универсальности китайской PHL-16, которая может запускать ракеты разных размеров. На KN-25 впервые широко применяются шесть задних стабилизаторов вместо стабилизирующего вращения всего корпуса — считается, что это повышает точность за счет улучшенного наведения. Система может производить не менее трех выстрелов в минуту, а ее пусковые установки, как сообщается, могут запускать и крылатые ракеты — впервые это было реализовано в 2021 году.

KN-09 (Северная Корея)

Северокорейская KN-09, поступившая на вооружение примерно в 2014 году, в течение пяти лет удерживала за собой звание самой дальнобойной реактивной артиллерийской системы в мире, а южнокорейская разведка сообщала о ее способности поражать цели на расстоянии 200 км. Это более чем вдвое превышало дальность южнокорейских и американских аналогов, что отчасти компенсирует более ограниченные возможности корейских ВВС и поддерживает способность ее сухопутных войск действовать независимо. 300-мм боеприпасы запускаются с трехосных пусковых установок, каждая из которых несет по 12 реактивных снарядов. Их появление произвело революцию в северокорейской реактивной артиллерии: радиус действия ее предшественника времен конца холодной войны, системы M1985 / M1991, составлял всего треть, и по этому показателю она сильно уступала аналогам из США и Южной Кореи. За годы службы система претерпела значительные улучшения, включая 50-процентное увеличение количества пусковых труб и модернизацию шасси транспортера. Широко сообщалось о спутниковом наведении, чьи характеристики напоминают американскую систему M31 и не имеют аналогов ни в соседнем Китае, ни в России. KN-09 представляет собой более доступный аналог KN-25, который позволяет вести огонь дешевле, а его дальность достаточна для поражения целей на бóльшей части Южной Кореи, включая ключевые базы США.

9А53-С Торнадо-С (на испытаниях)

Утвержденная в 2016 году и заказанная для российской армии три года спустя, система 9А53-С "Торнадо-С" может участвовать в боевых действиях на территории Украины. Однако крайне ограниченный выпуск не позволит ей переломить ход конфликта: в строю находится менее двух десятков единиц. Хотя дальность стрельбы – всего 120 км – далека от выдающейся, уже начались испытания нового типа боеприпаса с заявленной дальностью 200 км — первого в своем роде за пределами Китая и Северной Кореи. Ускорит ли конфликт на Украине его разработку и заставит ли Россию расширить производство "Торнадо-С", пока неясно, но вполне вероятно. Российские РСЗО ценятся за совместимость с широким спектром снарядов — включая осколочные, кассетные, кумулятивные и, в первую очередь, термобарические (которые превосходно себя зарекомендовали при нейтрализации укрепленных позиций). Окажутся ли 200-километровые снаряды столь же универсальными, пока неясно, но расширение дальности действия термобарических снарядов может всерьез изменить правила игры, поскольку эффект от таких боеприпасов доказан в Сирии, Ираке и совсем недавно на Украине.

M270 с управляемыми снарядами ER GMLRS (на испытаниях)

Находящаяся на вооружении армии США реактивная артиллерийская система M270 времен холодной войны имеет очень ограниченную дальность поражения, ожидается, что она значительно улучшится благодаря новому типу боеприпасов. Управляемые ракеты ER GMLRS начали летные испытания в марте 2021 года и должны обеспечить дальность поражения 150 км. Ракеты с новым корпусом получат более крупные двигатели с хвостовым наведением, а производство, как ожидается, начнется в 2023 году. Однако пробный запуск в марте 2021 года достиг цели на расстоянии лишь 80 км, а до заявленных 150 км еще далеко. ER GMLRS обеспечит M270 всего лишь менее трети дальности китайской PHL-16 и всего 37,5% от северокорейской KN-25, но все равно будет представлять собой значительный шаг вперед для военных Запада и НАТО, чьи полевые возможности сильно отстали. Основной причиной отставания их артиллерии и РСЗО стал упор на авиацию в ущерб крупнокалиберным орудиям.