МНО Румынии намерено приобрести БЛА "Байрактар TB2"

ЦАМТО, 6 сентября. МНО Румынии объявило, что в начале августа направило в парламент страны запрос о получении предварительного одобрения на инициирование процедуры заключения контракта на закупку трех комплексов "Байрактар TB2".

Согласно документу, представленному законодательному органу, общая стоимость закупки предварительно оценивается в 300 млн. долл. (без учета НДС), но будет уточнена в процессе переговоров. Помимо БЛА, комплект поставки также будет включать специальное оборудование для обучения вместе с начальным пакетом логистической поддержки. В состав каждого комплекса войдут шесть БЛА, позволяющих поражать наземные цели (всего 18 БЛА).

В соответствии с положениями Чрезвычайного постановления правительства №114/2011, процедура закупки должна начаться в 2022 году с последующим внесением изменений и дополнений в зависимости от наличия финансовых возможностей.

Закупаемые системы предназначены для оснащения Сухопутных войск Румынии. Закупка должна позволить выполнить обязательства Румынии перед НАТО. Кроме того, проект способствует достижению целей "Программы реформирования СВ Румынии до 2040 года", предусматривающей обеспечение СВ Румынии боевой техникой и системами вооружения, позволяющими создать гибкие силы с широким спектром возможностей, характерных для XXI века, и средствами, обеспечивающими живучесть, расширенную ситуационную осведомленность и повышенную огневую мощь.

Как сообщал ЦАМТО, по неофициальной информации, к настоящему времени БЛА "Байрактар TB2" приобрели 23 страны. В числе подтвержденных покупателей: Турция, Катар, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Польша, Украина, Джибути, Нигер, Марокко.

БЛА "Байрактар TB2" предназначен для ведения разведки, а также поражения наземных целей с использованием управляемых боеприпасов. Размах крыла аппарата составляет 12 м, длина – 6,5 м. БЛА максимальной взлетной массой 700 кг может нести на четырех подкрыльевых узлах подвески высокоточные боеприпасы MAM-L массой по 21,5 кг, MAM-C массой по 7 кг, позволяющие поражать цели на дальностях от 2 до 8 км. Продолжительность полета БЛА – до 27 ч, масса полезной нагрузки – до 150 кг, дальность действия в зоне прямой видимости – до 150 км.