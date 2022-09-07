За основным этапом учений "Восток-2022" наблюдали свыше 170 иностранных представителей

Военнослужащие стран-участниц во время торжественного открытия ежегодных стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский в Приморском крае, 31 августа 2022 года.

В учениях задействованы военнослужащие из России, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана

ПОЛИГОН СЕРГЕЕВСКИЙ /Приморский край/. 6 сентября. / ТАСС/. Свыше 170 представителей из 35 зарубежных государств наблюдали за действиями подразделений коалиционной группировки войск в ходе основного этапа стратегических учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский в Приморском крае. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

"За розыгрышем совместных практических действий учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский наблюдали более 170 иностранных представителей из 35 стран мира, в том числе от государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества", - сказали в военном ведомстве.

К учениям привлекаются военные России, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана. В составе коалиционной группировки войск (сил) на учениях "Восток-2022" задействованы свыше 2 000 военнослужащих воинских контингентов иностранных государств.

Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября для отработки оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах (Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский и других), а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Всего в учениях "Восток-2022" задействованы свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.