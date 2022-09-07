МИД РФ: России объявлена тотальная война

Замглавы МИД РФ Рябков: против России ведется тотальная война в гибридных формах

МОСКВА, 6 сентября/ Радио Sputnik. России объявили тотальную войну, которая ведется в гибридных формах и во всех сферах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Нельзя недооценивать серьезность текущего периода. Нам действительно объявлена тотальная война. Она ведется в гибридных формах, во всех сферах. Степень озлобленности наших противников, наших врагов огромна, чрезвычайна", – приводит его слова РИА Новости.

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