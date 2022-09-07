Миллионы украинок в панике. Им грозят отправкой на фронт

Границу закроют и для женщин. Как украинок готовят к походам в военкоматы с 1 октября

С 1 октября миллионы украинок должны получить военный билет и встать на воинский учет, пишет "Страна". Киевский режим назвал этот шаг проявлением "гендерного равенства". Однако встретил массовое сопротивление со стороны женщин.

Осталось менее одного месяца до постановки женщин на воинский учет. С 1 октября женщины довольно широкого круга специальностей получат военный билет. И, как следствие, не смогут покидать страну наравне с мужчинами (поскольку станут военнообязанными). Под этот список подпадают миллионы украинок. Минобороны предлагает его сократить, а сам женский учет сделать добровольным.

Но, как стало понятно из вчерашних заявлений ведомства, этого пока не сделано. И непонятно – будет ли сделано до 1 октября. Поэтому, если действие приказа Минобороны не отложат, то с 1 октября военкоматы начнут постановку украинок на воинский учет. После чего они не смогут покидать пределы страны. Разбирались, как женщин готовят к походам в военкоматы и смогут ли отменить это правило.

"Они не смогут ездить за границу"

Вчера продолжилась дискуссия о том, как женщин будут ставить на воинский учет с 1 октября. Вкратце напомним предысторию. Приказ Минобороны об этом был подписан в декабре 2021 года, и тогда в него вошли сотни профессий и специальностей, обладательницы которых должны были явиться в военкомат и встать на учет.

Причем было неважно, это специальность по диплому или по месту работы. Из-за критического отношения в обществе к этой инициативе власти пообещали сократить перечень профессий. И 7 февраля Минобороны внесло изменения в приказ.

При этом перечень все равно остался обширным. В него, к примеру, сейчас входят следующие специальности:

учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, финансы, банковское дело и страхование

издательство и полиграфия, психология, социальная работа, социальное обеспечение

практически все специальности и профессии, связанные с медициной, фармацевтикой, ай-ти, пищевой промышленностью.

Вышеперечисленное означает, что очень много украинских женщин должны будут стать на учет в военкомат. И не смогут выезжать за границу. О границе вчера сделал вполне конкретное заявление юрист Министерства обороны Владимир Смилка. Он заявил, что запрет на выезд "продиктован гендерным равенством".

"Поскольку мы приближаемся к стандартам НАТО, мы идем к ним не только в оружии, но и в учете военном. Этот учет одинаков как для женщин, так и для мужчин. Они собирают необходимые документы и обращаются к руководителю своего предприятия, направляются в территориальные центры комплектования", – пояснил Смилка в интервью "Суспильному".

Это, пожалуй, впервые, когда в Минобороны четко заявили, что за границу военнообязанных украинок (точнее, тех, которые станут на воинский учет) тоже выпускать не станут. Как именно это будет происходить – юрист не объяснил. Разъяснений из Госпогранслужбы или от кабмина по этому поводу тоже не поступало.

Но, по большому счету, остается вопрос, как именно пограничники будут распознавать тех женщин, которые не подлежат воинскому учету. То ли информация о них будет заноситься в электронную базу, то ли на кордоне разворачивать будут всех женщин, у которых нет справки из военкомата о том, что им не нужно становиться на учет.

Заявление Смилки начали бурно обсуждать. После этого замминистра обороны Анна Маляр решила успокоить женщин. Она написала пост, в котором попросила не "распространять фейки".

Сам факт того, что женщины, которые станут на воинский учет, не смогут выехать за границу, она не опровергла. Но заявила, что Минобороны уже подало изменения в закон о воинском учете, где список женских специальностей сокращается, а сам учет становится для женщин добровольным.

"На сегодняшний день в государстве нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на военном учете", – заявила она.

В то же время отметим, что законопроект, о котором говорит Маляр, пока не принят Радой и, как выяснилось из дискуссии в комментариях к ее посту, даже кабмином не подан (а обязанность у женщин вставать на воинский учет появится уже с 1 октября).

Нардеп Марьяна Безуглая заявила, что никаких подобных законопроектов от кабмина в Раду не приходило. Выяснилось, что это были просто письменные предложения, а не документ, поданный в парламент. Маляр это подтвердила.

Также Безуглая предложила Минобороны просто отложить введение обязательного женского учета на несколько лет (на это у военного ведомства есть все полномочия). Но Маляр ответила, что это не решает проблемы. "Если просто отсрочить еще на год – остается тот же подход: постановка на учет без альтернативы становиться или не становиться".

Нардеп возразила, что это "пока разговоры и перенаправление в парламент без всяких шагов, кроме письма-позиции". По словам Безуглой, вопрос того, чтобы выпускать женщин за границу, может на своем уровне решить кабмин.

Также стоит отметить, что перечень специальностей для воинского учета женщин определяется не законом, а приказом Минобороны. И для сокращения этого перечня министерству не нужно ждать изменений закона (в феврале, как уже говорилось, МО без помощи Верховной рады существенно сократило количество профессий).

Все это вызывает вопросы уже к самому Минобороны – насколько оно действительно в реальности хочет изменить порядок постановки на учет женщин. Хотя в конечном счете это вопрос скорее даже к Банковой, где должны принять политическое решение.

Напомним, что недавний скандал с "крепостным правом" для мужчин, которым хотели запретить выезд за пределы областей без разрешения военкома, закончил именно Зеленский, который собрал военных и предложил им отменить свой приказ. Что и было сделано.

К слову, в парламенте еще с конца прошлого года находится законопроекта нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского о добровольной постановке женщин на воинский учет за исключением медиков.

И это, по большому счету, самый быстрый вариант отмены обязательной постановки женщин на воинский учет (если это действительно хотят сделать власти). Сегодня Бужанский заявил, что профильный комитет Рады рекомендовал депутатам принять его законопроект.

Но важно, когда его вынесут на голосование и проголосуют ли за него депутаты. Времени до 1 октября осталось, повторимся, совсем немного.

"Во власти не понимают, что творят". Реакция соцсетей

В сети возмущены ограничениями, которые могут коснуться женщин с 1 октября. Юрист Марина Ставнийчук расписала, почему это, по ее мнению, незаконно.

"Этот Смилка хотя бы понимает, что стандарты НАТО к запретам и обременениям, которые они хотят наложить на женщин Украины с 1 октября, не имеют никакого отношения! Ни одного!

Он хотя бы понимает, что в странах НАТО – сформированная на контрактной основе, профессиональная армия? Равный доступ и условия для женщин и мужчин к военной профессии, избираемой добровольно, это не ограничение, которое они хотят наложить на женщин в нашем государстве", – пишет Ставнийчук.

Далее она расписывает юридическую сторону вопроса.

"Статья 1 Закона Украины „О воинской обязанности и военной службе”, в частности, в части женщин предоставляет слишком широкие права Министерству обороны. В то время, когда вопрос прав и обязанностей граждан Украины, согласно Конституции, является предметом законодательного регулирования! Законодательного, а не подзаконного. Особенно в определении принципов реализации обязанностей граждан, особенностей для определенных категорий.

Возложение на Минобороны полномочий по установлению перечня специальностей и профессий, родственных соответствующей военно-учетной профессии является допустимой нормой, но должно быть ограничено законодательно – установленными требованиями, поскольку этот перечень в настоящее время имеет практически почти всеохватывающий характер.

Перечень содержит не профессии и специальности, а сферы деятельности! Хотя в законе речь идет о специальностях и профессиях. Но для Минобороны это мелочи.

Такая правовая неопределенность закона и подзаконного акта, созданная и законодателем, и чиновниками, очевидно, дает основания для подобных широких комментариев, разъяснений, как от юриста Минобороны. Убеждена, что если все останется, как есть, то и Пограничная служба Украины будет также широко комментировать и реализовывать свои полномочия, а почему бы и нет?" – спрашивает юрист.

Она интересуется, что делать с теми женщинами, которые уже уехали и находятся за границей с начала конфликта. "Они тоже обязаны прибыть в военкоматы. К ответственности будете привлекать все 11 миллионов выехавших из страны женщин? А что делать с теми женщинами, которые оказались, например, в Херсоне? Им тоже прибыть в военкоматы?" – пишет Ставнийчук.

"Это будет самая главная тема ближайшего месяца, если они не придут в себя", – написал в комментариях к этому посту экономист Михаил Кухар. Также Кухар написал, что "если бы на Лубянке и в Генштабе РФ сидели и думали, как сделать возвращение женщин-мигрантов на Украину невозможным – они не придумали бы ничего лучшего".

"Две недели назад отправил письмо в комитет с просьбой немедленно рассмотреть, неделю назад спикеру [Рады], с просьбой вынести на обсуждение. Минобороны злоупотребляет своими полномочиями, выходит за рамки здравого смысла, издевается над гражданами. Просто ересь какая-то", – прокомментировал депутат Макс Бужанский.

В комментариях к посту на странице Минобороны, где дублируется заявление Анны Маляр по воинскому учету для женщин, также много нареканий.

"Зачем ставить на военный учет женщин у которых дети до 18 лет, если нужно будет выехать с детьми, когда им грозит опасность, то куда бежать на вокзал или за справкой в военкомат для выезда. Вы решите все эти вопросы, каждый месяц идет противоречивая информация, а это жизнь и судьбы многих женщин!" – пишет Татьяна Горюнова из Днепра.

"Минобороны пишет, что оно не изменяет закон, но очень хочет ввести добровольность. В январе было 2 законопроекта относительно добровольности учета. Но именно Минобороны отфутболило оба законопроекта. А теперь даже не хочет сделать то, что может отсрочить на неопределенный срок, сократить перечень, а потом уже согласовывать вопросы добровольности. Как раз для этого будет время после отсрочки. Минобороны уже много раз обращали на то, что оно самостоятельно может сократить перечень. Но там вроде бы закрыли глаза и уши и пишут снова и снова, что если парламент согласует...", – комментирует Ирина Разваляева из Харькова.

"Министерство обороны с одной стороны во главе с пани Маляр пишет, что учет будет добровольный, а с другой стороны в Одессе по предприятиям военкомата рассылают письма с требованием предоставить списки женщин. По вузам разнарядка преподавателям стать на учет. Потому не надо рассказывать народу про добровольность учета. Вы это сделайте документально – или приказом отсрочить, иди уменьшить перечень специальностей до трех, или Рада пусть проголосует закон о полной отмене обязательного учета", – считает Антонина Зенченко из Одессы.

"Странная логика министерства назвать фейком то, что предусмотрено действующим законодательством с просьбой верить проекту закона. Закона еще нет, нечего обсуждать", – написал член Научно-консультативного совета при Председателе Верховной Рады Украины Юрий Белоусов.

"Когда женщина слышит „не паниковать”, что она делает?" – пишет журналист Макс Назаров.