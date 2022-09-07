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РИА Новости

В Совфеде поддержат изменения о трудовых гарантиях для добровольцев СВО

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Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сенаторы поддержат изменения в законодательство РФ о трудовых гарантиях добровольцам, участвующим в специальной военной операции на Украине, заявила РИА Новости во вторник глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил правительству обеспечить трудовые гарантии тем, кто хочет поехать на Украину добровольцем, участвовать в СВО.

"Мы ожидаем, что правительство внесет изменения в трудовое законодательство в Госдуму. Сенаторы их поддержат", - сказала политик.

Она также отметила, что "есть поручение президента, и его надо выполнять".

По словам парламентария, как только документ будет внесен в Госдуму и поступит в Совет Федерации, "мы сразу приступим к его рассмотрению вместе с органами исполнительной власти".

Святенко также отметила, что нужно будет просчитать необходимые средства, обсудить данные поправки по линии Минтруда и Минфина.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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