Американский веб-ресурс "The Hill" опубликовал характерный материал Ellen Mitchell "Why the US is becoming more brazen with its Ukraine support" ("Почему США становятся все более наглыми в своей поддержке Украины"), в котором говорится, что администрация президента США Джо Байдена снабжает Украину вооружением, которое может нанести серьезный урон российским силам, и, в отличие от начала войны, официальные лица США, похоже, уже не обеспокоены реакцией Москвы.

Погрузка 155-мм/39 буксируемой гаубицы М777 из наличия морской пехоты США в военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США на авиабазе Марч (Калифорния) для доставки на Украину, 22.04.2022 (с) Austin Fraley / морская пехота США

В последние несколько месяцев Вашингтон подробно сообщал о траншах новых беспилотников, более мощных ракет и смертоносных ракетных систем на суммы миллиардов долларов, передаваемых бывшей советской республике Украина. Столь явная поддержка сильно отличается от первых дней войны, когда правительство США, казалось, не решалось перечислить, что именно поставляется на Украину, чтобы не вызвать гнев Москвы.

Но все изменилось благодаря увязшему в войне Кремлю, который не смог выполнить свои угрозы.

"Со временем администрация США осознала, что может предоставить украинцам больше по объемам и более эффективное, дальнобойное и тяжелое вооружение, а русские никак не отреагировали", - сказал The Hill бывший посол США на Украине Уильям Тейлор.

"Русские вроде бы блефовали и буянили, но их никто так и не спровоцировал. И хотя администрация США с самого начала беспокоилась [по этому поводу] - и в какой-то степени обеспокоена до сих пор, - но страх спровоцировать русских уменьшился", - добавил Тейлор, который сейчас работает в американском Институте мира (Institute of Peace).

Когда 24 февраля Россия начала вторжение на Украину, президент Владимир Путин ясно дал понять, что любая западная страна, которая поставит Украине определенное вооружение, включая самолеты и системы противоракетной обороны, должна рассматриваться как вступающая в конфликт.

Хотя Соединенные Штаты быстро пришли на помощь Украине, влив в страну оружия на сумму более 10 миллиардов долларов за последние шесть месяцев, Вашингтон, похоже, действовал осторожно в первые дни войны, иногда отказываясь детализировать поставки конкретных систем и артиллерии, направляемых, чтобы поддержать Киев.

"Прямо сейчас для украинцев важна оперативная безопасность, - заявил журналистам в марте тогдашний пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби . - "Они сражаются за свою страну, и Пентагон не собирается публично раскрывать инструменты, с помощью которых они это делают".

В частности, администрация США сопротивлялась призывам Киева поставить стране истребители - отклонив в начале марта план, который предусматривал передачу Украине истребителей МиГ-29 из Польши - из-за опасений, что это приведет к эскалации напряженности в отношениях с Россией.

Предостережение распространялось и на публичную риторику. Сообщается, что в апреле президент США Байден рекомендовал министру обороны США Ллойду Остину и государственному секретарю Энтони Блинкену смягчить свои выступления, после того, как глава Пентагона заявил, что США хотят, чтобы Россия была настолько ослаблена, чтобы она не могла произвести еще одно нападение - комментарий, к которому затем публично присоединился и Блинкен.

"Поначалу мы были немного осторожнее… не зная, что будет, если Путин будет искать и атаковать линии снабжения и конвои, не были уверены, пойдет ли он на эскалацию, а также не были уверены, сможет ли Украина использовать то, что у нас есть, или долго продержаться против России", - сказал военный аналитик аналитического центра Brookings Institution в Вашингтоне Майкл О'Хэнлон.

Кроме того, американские военные решили не возбуждать России, отложив испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в марте и затем еще раз в апреле, чтобы избежать "неправильного толкования".

Также в марте представители министерства обороны США в течение двух недель держали в тайне успешное испытание гиперзвуковой ракеты.

Сравним это с августом, когда представители министерства обороны США открыто заявили, что Соединенные Штаты впервые отправят Украине разведывательные беспилотные летательные аппараты ScanEagle, бронированные машины MaxxPro класса MRAP и противотанковые ракетные комплексы TOW, а также различные новые боеприпасы и cнаряжение.

Это произошло после того, как администрация также сообщила, что отправила на Украину противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.

А с июня США неуклонно наращивают поставки на Украину ракетных комплексов HIMARS, и американские военнослужащие широко вовлечены в обучение их использованию украинских военных.

Забегая вперед, в многочисленных сообщениях указывалось, что США планируют в ближайшее время отправить высокоточные артиллерийские боеприпасы Excalibur - оружие, которое может иметь дальность действия до 70 км и поможет украинцам поражать русские защищенные позиции и командные пункты.

Отчасти сдвиг в информировании можно объяснить тем фактом, что Киев бросил вызов международным ожиданиям и не пал быстро, когда Россия начала вторжение, по словам бывшего сотрудника Государственного департамента США Натана Сэйлса, который в последнее время исполнял обязанности заместителя государственного секретаря по вопросам гражданской безопасности, демократии и правам человека.

"Я думаю, что сообщения администрации о поддержке, которую она оказывает, меняются, потому что меняется характер войны", - сказал Сейлз, который теперь работает в консалтинговой компании по разведке и безопасности Soufan Group.

В начале вторжения в Вашингтоне прогнозировали, что Киев падет в течение нескольких дней, после чего последуют продолжительная партизанская кампания и повстанческое движение.

Такой конфликт требует небольшого, легкого, переносного оружия, способного поражать вертолеты и танки, а также таких вооружений, как ракеты Stinger и Javelin, которые правительство США быстро предоставило.

Вместо этого сражение превратилась в конвенциональный конфликт, когда большая масса общевойсковых сил с одной стороны сражается с большой массой сил с другой.

"Чтобы участвовать в такой кампании, вам нужен гораздо более широкий спектр вооружений - вам нужна артиллерия, вам нужны беспилотники, вам нужны различные другие виды тяжелого вооружения, такие как противокорабельные ракеты. … Что меняется, так это не столько готовность администрации говорить о том, что она дает, сколько характер вооружения, которое она на самом деле предоставляет", - сказал Сейлз.

Другая часть уравнения: недавние разведывательные данные, указывающие на то, что Россия ощущает на себе воздействие санкций, введенных Западом, и истощения вооруженных сил [России] по мере того, как война продолжается.

В прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что крупные российские авиакомпании, такие как "Аэрофлот", приостановили полеты своих самолетов, чтобы их можно было разобрать на запасные части, снимая детали с некоторых самолетов, чтобы другие могли летать.

Столкнувшись с потерями на поле боя, Путин в прошлом месяце распорядился увеличить штатную численность военнослужащих России более чем на 130 000 человек, отменив верхний возрастной предел для поступления на военную службу и поощряя вступление в ряды военных заключенных.

Официальные лица США считают, что эти усилия "вряд ли увенчаются успехом".

В целом, разведка рисует картину страны, изо всех сил пытающейся сохранить свои собственные институты, и не думающей о том, чтобы отомстить западным странам за помощь Украине.

"Я думаю, что инстинкты людей в министерствах и агентствах, в частности в министерстве обороны и в разведывательном сообществе, я думаю, что их инстинкты должны быть нацеленными на более активное продвижение вперед и более агрессивными", - сказал один бывший высокопоставленный правительственный чиновник.

"Думаю, у нас гораздо больше возможностей для принятия мер, которые помогут Украине, без неоправданных опасений относительно того, как Путин отреагирует", - добавил он.