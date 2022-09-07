Резервистов привлекли к основной фазе "Востока-2022"

ПОЛИГОН СЕРГЕЕВСКИЙ (Приморский край), 6 сен – РИА Новости. Резервисты приняли участие в основной фазе стратегических учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский в Приморском крае, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

На розыгрыше основного эпизода учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский присутствует верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин.

"В этом году особенностью практических действий стало привлечение соединений резерва, выполняющих задачи по охране и обороне важных военных и государственных объектов, а также борьбе с диверсионно-разведывательными группами", - рассказали в военном ведомстве.

Всего в учениях "Восток-2022" задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября для отработки оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах: Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.