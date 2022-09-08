Фанил Зиятдинов: «Наша техника задействована в реальных боевых условиях»

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Генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов, оценивая итоги форума «Армия-2022», рассказал журналистам об успехах возглавляемого им предприятия, о новых вызовах, стоящих перед «Куполом», и о планах коллектива завода на ближайшее будущее.

По словам гендиректора завода, «Купол» ежегодно повышает эффективность создаваемых комплексов ПВО, конструирует и создает новые изделия военного назначения согласно стратегии развития Концерна ВКО «Алмаз-Антей», и активно развивает новые высокотехнологичные продукты гражданского назначения.

«Наша военная техника задействована в реальных боевых условиях, и применяется с военных событий в Сирии. Там изделие зарекомендовало себя нормально, далее был военный конфликт в Армении, где изделие также проявило свои лучшие качества. Естественно, те театры военных действий, где задействована наша техника, являются плацдармом для модернизации этих изделий», - подчеркнул Фанил Зиятдинов.

И с начала ведения Россией военной спецоперации на Украине, ижевские «Торы» успешно показывают себя на полях сражений:

«В ходе специальной операции наши комплексы также проявили свои лучшие качества, они работают достаточно эффективно. Мы постоянно взаимодействуем с боевыми расчетами, с органами военного управления, которые задействованы в эксплуатации нашей техники», - рассказал генеральный директор ИЭМЗ «Купол».

Как известно, с недавних пор отдельным вызовом времени для современных средств противовоздушной обороны стали различные типы беспилотных летательных аппаратов, которые сегодня присутствуют практически на всех театрах военных действий.

«Беспилотники являются, в какой-то степени, для нас вызовом. Но я должен сказать, что беспилотники не сегодня начали производить – разработка этих изделий, в том числе со сверхмалой эффективной отражающей поверхностью, получила свое начало если не много, то ряд лет назад, - рассказал Фанил Зиятдинов. - Мы и в то время занимались этими вопросами и теми элементами, которые будут способны, в том числе, противодействовать этим средствам воздушного нападения и воздушного наблюдения с малыми и сверхмалыми эффективными площадями рассеивания».

Отдельных слов заслуживает постоянная модернизация изделий военного назначения.

По словам главы предприятия, иначе невозможно выпускать по-настоящему конкурентоспособную продукцию. И, конечно, разрабатывать и создавать новые образцы техники.

«Диверсификацией надо заниматься, но не только по гражданской, но и по военной продукции. Она должна преследовать решение задач по дальнейшему повышению обороноспособности страны через создание новой оборонной техники. На прошлом форуме мы говорили, что занимаемся ОКР по универсальному мишенно-тренировочному комплексу «Адъютант» и боевой машины зенитчиков «Тайфун-ПВО». Эти изделия востребованы и конкурентоспособны, они являются в своем роде уникальными, и необходимыми для наших Вооружённых сил. По «Тайфуну-ПВО» мы завершаем ОКР, подготовили производство, и по его завершению у нас запланировано заключение государственного контракта. Сегодня мы можем сказать, что ОКР по «Адъютанту» завершен, и мы приступили к серийным поставкам», - подчеркнул Фанис Зиятдинов, добавив, что комплексом «Адъютант» интересуются иностранные заказчики, в том числе из стран ОДКБ.

Но главное на «Куполе», по словам генерального директора, – это люди и кадры.

«Профориентация начинается со школьной скамьи. Лучшие ученики поступают в вузы, у нас есть целевые программы, - рассказал гендиректор завода. – Это формирует кадровый состав предприятия, по всем профессиям, начиная с конструкторов-разработчиков, затем технологов, специалистов, служащих и рабочих».