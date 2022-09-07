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Военное обозрение

США провели учения по отработке тактики бомбардировки районов Ближнего Востока на фоне напряженности с Ираном

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Источник изображения: topwar.ru

В понедельник США сообщили о том, что 2 самолета дальнего действия пролетели над странами Ближнего Востока. Они отрабатывали тактику бомбардировки региона на фоне нарастающей напряженности во взаимоотношениях с Ираном. Как рассказал командующий авиацией Центрального командования ВС США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, ВВС США отрабатывали совместные действия с союзниками по переброске на Ближний Восток бомбардировочной авиации.

Как отметил генерал, угрозы США и их партнерам на Ближнем Востоке не будут оставаться без ответа. Кто относится к числу потенциальных противников Вашингтона на Ближнем Востоке, генерал не пояснил, но это и так понятно: главная опасность для американских интересов здесь исходит от Ирана. Несмотря на продолжающиеся переговоры по ядерной сделке, Иран рассматривается Вашингтоном как источник повышенной опасности для Израиля, Саудовской Аравии и собственно американского военного присутствия на Ближнем Востоке.

Переговоры по ядерной сделке продолжаются в Вене с апреля 2021 года. Однако они до сих пор не привели к желаемым для США результатам. Ранее государственный департамент США уже обвинил Иран в неконструктивной позиции, хотя внешнеполитическое ведомство исламской республики заявило, что не получало официальную реакцию Вашингтона на выдвинутые Тегераном требования.

Что касается действий американской военной авиации на Ближнем Востоке, то не столь давно ВВС США нанесли удар по поддерживаемым Ираном шиитским формированиям в Сирии. Генерал Гринкевич заявил, что США сохраняют приверженность «региональной стабильности», под которой понимается противостояние и Ирану, и радикальным шиитским структурам в Сирии, Ливане, Йемене.

В этот раз в учениях участвовали самолеты ВВС США, Великобритании, Кувейта и Саудовской Аравии. Но главными участниками маневров, безусловно, были два бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress.

Самолеты стартовали с военно-воздушной базы Фэрфорд в Англии и пролетели над Восточным Средиземноморьем, Аравийским полуостровом и Красным морем. Затем они покинули регион. В материально-техническом обеспечении учений, по утверждению американского командования, были задействованы армии 16 государств – союзников США.

Как отметил начальник Центрального командования ВС США генерал Майкл Курилла, Вашингтон и его союзники могут оперативно поднимать в воздух значительные силы истребительной и бомбардировочной авиации.

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