В ходе учений "Восток-2022" произвели групповой пуск ракет комплекса "Искандер-М"

Для поражения критически важных объектов "противника" привлекались дивизионы реактивных систем залпового огня "Ураган", "Торнадо-Г" и "Град" ударной группировки и подразделения РСЗО воинских контингентов Армении и Монголии

ПОЛИГОН СЕРГЕЕВСКИЙ /Приморский край/, 6 сентября. / ТАСС/. Военные уничтожили командный пункт условного противника групповым пуском ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" в ходе основного этапа стратегических учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский в Приморском крае. Об этом заявили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

"В целях завоевания огневого превосходства, нарушения системы управления войсками и оружием, а также создания условий для ввода в сражение второго эшелона ударной группировки штабом коалиционной группировки войск (сил) было принято решение о нанесении массированного огневого удара по пунктам управления и важным объектам "противника" с применением группового пуска ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер-М", - рассказали в военном ведомстве.

За ходом учений наблюдает президент России Владимир Путин.

Как пояснили в Минобороны, массированный огневой удар включает в себя один или два групповых удара оперативно-тактических ракет, групповой авиационный удар и необходимое количество огневых налетов артиллерии. Для поражения критически важных объектов "противника" также были привлечены дивизионы реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган", "Торнадо-Г" и "Град" ударной группировки и подразделения РСЗО воинских контингентов Армении и Монголии.

Кроме того, к поражению артиллерийских подразделений "противника" также привлекались дивизионы 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С5 "Гиацинт-С" и дивизион гаубиц 2А65 "Мста-Б" воинских контингентов Армении и Белоруссии, а также дивизион самоходных артиллерийских гаубиц PLZ-07 Народно-освободительной армии Китая.

Согласно сценарию учений, коалиционные войска нанесли огневое поражение опорному пункту условного противника в районе скалы Три Брата с помощью новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-2. К решению данной задачи также были привлечены БМП-2, БТР-82, танки Т-72Б3, а также танки Тип 99 и боевые машины пехоты Тип 04 Народно-освободительной армии Китая.

Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября для отработки оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах (Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский и др.), а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Всего в учениях задействованы свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.