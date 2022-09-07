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ТАСС

ВЦИОМ: поддержка россиян спецоперации на Украине в течение полугода стабильно высокая

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Танк Т-80 ВС РФ в зоне специальной военной операции на Украине
Танк Т-80 ВС РФ в зоне специальной военной операции на Украине.
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Согласно результатам опроса, она находится в диапазоне 70-73%

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Общественная поддержка россиян о проведении специальной военной операции на Украине остается стабильно высокой на протяжении полугода и находится в диапазоне 70-73%, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник на сайте организации.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с марта по август 2022 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

"На протяжении полугода мониторинга общественная поддержка решения о проведении специальной военной операции на Украине остается стабильно высокой и находится в диапазоне 70-73%. В ходе августовских опросов в среднем 70% россиян сообщали, что скорее поддерживают данное решение, 18% скорее не поддерживают, еще 12% затруднялись с ответом", - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, мнение россиян о целях спецоперации также неизменно: по мнению 39% россиян, опрошенных в августе, главная цель спецоперации - защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО. Среди других целей спецоперации респонденты назвали защиту населения Донецкой и Луганской народных республик (20%), изменение политического курса Украины и очищение ее от нацистов (17%), оккупацию Украины и присоединение ее к России (7%).

Уровень общественного протестного потенциала с апреля 2022 года не превышает 12%, тогда как в начале года он колебался в пределах 18-21%. Большинство (82%) опрошенных в августе россиян назвали маловероятными проведение в их районе проживания массовых акций протеста против падения уровня жизни, несправедливых действий властей. В случае проведения таких акций 82% россиян ответили, что не приняли бы в них участие.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как уточнили в военном ведомстве, Вооруженные силы России не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру. 

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