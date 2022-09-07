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ТАСС

ФСВТС заявила, что СВО повысила интерес зарубежных партнеров к российскому оружию

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Предполетная подготовка истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации
Предполетная подготовка истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

Как отметили в организации, любая военная операция и военный конфликт любого уровня, внимательно изучаются специалистами - помимо тактических приемов анализируется и эффективность применявшейся техники

БАКУ, 6 сентября. /ТАСС/. Военная спецоперация на Украине значительно повысила интерес зарубежных партнеров к российскому вооружению. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) в рамках международной оборонной выставки ADEX 2022 в Баку.

"Специальная военная операция на Украине значительно повысила интерес зарубежных партнеров к российскому вооружению, - сказали в ФСВТС. - Многие из них по доступным материалам оценили его эффективность в ходе боевого применения. Кроме того, они в очередной раз убедились в высоком качестве, надежности, долговечности и ремонтопригодности продукции военного назначения отечественного производства".

Как отметили в организации, любая военная операция и военный конфликт любого уровня, внимательно изучаются специалистами. Помимо тактических приемов анализируются и эффективность применявшейся техники - ее боевая мощь, устойчивость на поле боя, надежность, ремонтопригодность, способность противостоять ударам противника и многие другие параметры.

"В этой связи можно с высокой долей уверенности прогнозировать рост интереса к предлагаемой на международном рынке военной технике российского производства", - заключили в ФСВТС.

IV Международная выставка современного вооружения и техники ADEX 2022 проходит с 6 по 8 сентября в Баку. В ней принимают участие 208 компаний, в том числе из Болгарии, Италии, Китая, Франции, Нидерландов и впервые из Иордании. Объединенную российскую экспозицию техники военного назначения на площадке площадью более 250 кв. метров представляет "Рособоронэкспорт". Планируется продемонстрировать около 500 образцов техники. 

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