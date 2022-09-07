Корвет "Гремящий" ТОФ в ходе СКШУ "Восток-2022" выполнил стрельбу ракетным комплексом "Калибр"

ЦАМТО, 6 сентября. Корвет "Гремящий" Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе стратегического командно-штабного учения "Восток-2022" выполнил стрельбу крылатой ракетой комплекса "Калибр" по морской цели, находящейся в Охотском море.

В роли корабля условного противника было задействовано судно-мишень.

Ракета, выпущенная с корвета, успешно поразила цель на расстоянии более 300 км. По условиям стрельбы траектория полета ракеты была осложнена огибанием естественных препятствий.

Подобная стрельба в Военно-морском флоте России была проведена впервые.

В ходе выполнения боевого упражнения закрытие опасного для плавания судов района обеспечивали более 10 кораблей ТОФ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.