Российские военные на учениях осуществили пуск крылатой ракеты с курильского острова Матуа

Москва. 6 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Береговой комплекс "Бастион" на курильском острове Матуа выполнил пуск крылатой ракеты "Оникс" в ходе стратегических учений "Восток-2022", сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Ракета поразила судно-мишень прямым попаданием", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"По замыслу учения, корабль условного противника предпринял попытку захода в территориальные воды РФ с целью высадки десанта на одном из островов Курильской гряды. При подходе "вражеского" корабля на критическую дистанцию расчёты БРК "Бастион" из позиционного района выполнили по кораблю-нарушителю пуск противокорабельной крылатой ракеты "Оникс", - сообщили в Минобороны РФ.

В Минобороны РФ заявили, что учебная стрельба комплекса "Бастион" с острова Матуа выполнена впервые.

Дивизион берегового ракетного комплекса "Бастион" приступил к несению круглосуточного дежурства по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами на острове Матуа 1 декабря 2021 года, напомнили в Минобороны РФ.

Комплекс "Бастион" ("НПО машиностроения", корпорация "Тактическое ракетное вооружение) предназначен для защиты морского побережья и поражения надводных кораблей различных классов и типов. Эти комплексы развернуты на всех флотах ВМФ России.

Официальная газета Тихоокеанского флота "Боевая вахта" осенью 2016 года сообщала, что береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бастион" и "Бал" размещены на курильских островах Итуруп и Кунашир.

1 декабря 2020 года Минобороны РФ сообщило, что на Курильских островах заступили на боевое дежурство системы ПВО большой дальности С-300В4 (концерн "Алмаз-Антей").

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.