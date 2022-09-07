В МИД прокомментировали планы ЕС поставить Молдавии беспилотники

ЦАМТО, 6 сентября. Планы Евросоюза поставить Молдавии беспилотники вызывают у России вопросы об истинных целях такой политики, особенно на фоне откровенно враждебной линии Брюсселя в отношении Москвы, заявил в интервью "РИА Новости" замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Он напомнил, что российская сторона неоднократно "выражала обеспокоенность в связи с активным вовлечением Молдавии в плотное сотрудничество с евроатлантическими структурами в военной и военно-технической сферах".

"Выделение по линии ЕС практически равного годовому военному бюджету страны объема помощи на покрытие расходов, связанных с предоставлением нелетальной военной техники, в том числе мобильных платформ и дронов, вызывает серьезные вопросы относительно истинных целей такой политики, особенно на фоне откровенно враждебной линии Брюсселя в отношении России", – сказал А.Руденко.

Он подчеркнул, что "безусловно, обеспечение собственной безопасности является внутренним делом каждого государства".

"Однако представляется сомнительным, что ее укреплению будет способствовать резкое накачивание военного потенциала республики, официально декларирующей свой нейтральный статус", – сказал "РИА Новости" замглавы МИД РФ.