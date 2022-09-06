Балтийские «Торы» хорошо показали себя на учениях

Спецоперация России на территории Украины продолжается, и одновременно с ней на российских полигонах и на море ведется активная подготовка боевых расчетов зенитчиков российской армии и флота.

Недавно масштабные военные учения по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника провели расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», стоящих на вооружении армейского корпуса Балтийского флота.

Полевой выход подразделений противовоздушной обороны прошел сразу на нескольких полигонах Калининградской области.

Зенитчики отработали обеспечение безопасности полетов самолётов и вертолетов морской авиации авиасоединения Балтийского флота. Кроме того, в ходе учений отрабатывались вопросы занятия и маскировки позиций, организации системы связи и управления в условиях пересеченной местности, перевода комплексов из походного положения в боевое.

Помимо зенитных комплексов «Тор-М2» в тренировке были задействованы зенитные пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска-М», ЗРК «Стрела-10» и переносные зенитные ракетные комплексы «Игла».

Управление средствами ПВО осуществлялось из общего командного пункта с использованием автоматизированных систем управления.

При выполнении поставленных задач боевые расчеты выполнили электронные пуски ракет по целям, которые имитировали как одиночные, так и групповые средства воздушного нападения условного противника на различных высотах и с различными скоростными характеристиками.

Согласно данным объективного контроля, все учебные целы были успешно поражены.

В ходе маневров особое внимание уделялось занятиям по тактической, специальной и технической подготовке, а также вождению боевых машин. На завершающем этапе учений подразделения провели тренировки по управлению огнем в составе дивизионов.

Для обозначения средств воздушного нападения были задействованы самолеты и вертолеты морской авиации флота, а также воздушные мишени и специальные средства имитации.

Зенитный ракетный комплекс Тор-М2» - это современный высокомобильный многоцелевой комплекс ближнего радиуса действия производства Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей).

Прошедший ряд модификаций, ижевский «Тор-М2» на данный момент является одним из лучших комплексов в мире.

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2». Источник: https://kupol.ru/

В задачи комплекса входят: прикрытие гражданских и военных объектов, прикрытие пехоты и бронетехники на марше, уничтожение ударных и разведывательных БПЛА, самолетов и вертолетов, крылатых ракет и авиабомб. Отличительная особенность комплекса «Тор-М2» – возможность вести огонь на ходу без остановок.

Современные «Торы» способны обнаруживать на расстоянии в 32 км до 48 целей, сопровождать 10 из них, ранжировать по степени угрозы и одновременно обстреливать 4 наиболее опасных. Комплексы способны бороться со средствами воздушного нападения, выполненными по технологии «cтелс».

Каждый ЗРК «Тор-М2» вооружен 16 зенитными ракетами, и способен самостоятельно отразить авианалет противника. Стоит отметить, что зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» неоднократно зарекомендовали себя как надежное и эффективное средство противовоздушной обороны, в том числе в реальных боевых действиях.