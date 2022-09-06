Войти

Балтийские «Торы» хорошо показали себя на учениях

153
0
0
ЗРК Тор-М2
Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2».
Источник изображения: https://kupol.ru/

Спецоперация России на территории Украины продолжается, и одновременно с ней на российских полигонах и на море ведется активная подготовка боевых расчетов зенитчиков российской армии и флота.


Недавно масштабные военные учения по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника провели расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», стоящих на вооружении армейского корпуса Балтийского флота.


Полевой выход подразделений противовоздушной обороны прошел сразу на нескольких полигонах Калининградской области.


Зенитчики отработали обеспечение безопасности полетов самолётов и вертолетов морской авиации авиасоединения Балтийского флота. Кроме того, в ходе учений отрабатывались вопросы занятия и маскировки позиций, организации системы связи и управления в условиях пересеченной местности, перевода комплексов из походного положения в боевое.


Помимо зенитных комплексов «Тор-М2» в тренировке были задействованы зенитные пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска-М», ЗРК «Стрела-10» и переносные зенитные ракетные комплексы «Игла».


Управление средствами ПВО осуществлялось из общего командного пункта с использованием автоматизированных систем управления.


При выполнении поставленных задач боевые расчеты выполнили электронные пуски ракет по целям, которые имитировали как одиночные, так и групповые средства воздушного нападения условного противника на различных высотах и с различными скоростными характеристиками.


Согласно данным объективного контроля, все учебные целы были успешно поражены.


В ходе маневров особое внимание уделялось занятиям по тактической, специальной и технической подготовке, а также вождению боевых машин. На завершающем этапе учений подразделения провели тренировки по управлению огнем в составе дивизионов.


Для обозначения средств воздушного нападения были задействованы самолеты и вертолеты морской авиации флота, а также воздушные мишени и специальные средства имитации.


Зенитный ракетный комплекс Тор-М2» - это современный высокомобильный многоцелевой комплекс ближнего радиуса действия производства Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей).


Прошедший ряд модификаций, ижевский «Тор-М2» на данный момент является одним из лучших комплексов в мире.


Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2».
Источник: https://kupol.ru/

В задачи комплекса входят: прикрытие гражданских и военных объектов, прикрытие пехоты и бронетехники на марше, уничтожение ударных и разведывательных БПЛА, самолетов и вертолетов, крылатых ракет и авиабомб. Отличительная особенность комплекса «Тор-М2» – возможность вести огонь на ходу без остановок.


Современные «Торы» способны обнаруживать на расстоянии в 32 км до 48 целей, сопровождать 10 из них, ранжировать по степени угрозы и одновременно обстреливать 4 наиболее опасных. Комплексы способны бороться со средствами воздушного нападения, выполненными по технологии «cтелс».


Каждый ЗРК «Тор-М2» вооружен 16 зенитными ракетами, и способен самостоятельно отразить авианалет противника. Стоит отметить, что зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» неоднократно зарекомендовали себя как надежное и эффективное средство противовоздушной обороны, в том числе в реальных боевых действиях.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Tор-М2
Игла ЗРК
Стрела-10
Тунгуска
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Проекты
БПЛА
БФ
Военные учения
Тор ЗРК
Похожие новости
02.03.2022
Новейшие "Торы" тренируются на южных полигонах России
27.12.2017
Эволюция "Буков" и "Торов": чем уникален "войсковой зонтик" ПВО России
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
12.03.2015
Глобальному удару - ответ по существу
24.09.2012
Тяжело сражаться на два фронта
21.11.2011
На задворках войсковой ПВО: в чем причина ее развала
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.09 13:15
  • 33
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 06.09 13:11
  • 3
Су-34: быстрый и беспощадный
  • 06.09 12:41
  • 31008
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.09 11:40
  • 1
Русский боевой ответ HIMARS под названием ОУ-122 был показан 3 года назад
  • 06.09 10:34
  • 1
Армия США решила сделать упор на развитие легкой пехоты на основе украинских событий
  • 06.09 10:00
  • 1
Макрон заявил о необходимости демилитаризации района Запорожской АЭС
  • 06.09 09:53
  • 1
Рособоронэкспорт представит актуальную для стран Каспия российскую продукцию на выставке ADEX 2022
  • 06.09 09:52
  • 3
В США рассказали о «далеком от реальности» МиГ-41
  • 06.09 09:34
  • 19
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 06.09 09:33
  • 1
«Это будущее войны»: за захват робота THeMIS на Украине объявлена награда
  • 05.09 19:03
  • 2
Шойгу заявил, что вооруженные силы полностью комплектуются профессионалами
  • 05.09 15:57
  • 4
В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты
  • 05.09 15:34
  • 15
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины
  • 05.09 11:52
  • 1
Raytheon поставит СВ США дополнительные ЗУР "Стингер"
  • 05.09 09:45
  • 1
В США объяснили потребность Украины в баллистических ракетах