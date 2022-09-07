Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Головной катамаран типа "Шахид Сулеймани" принят в состав ВМС Ирана

14 шахривара 1401 г. по иранскому календарю (5 сентября 2022 г. по нашему календарю) в состав ВМС Корпуса стражей исламской революции официально принят головной корабль из строящейся сейчас серии ракетных катамаранов типа Shahid Soleimani, названные в честь мученика генерала Касема Сулеймани, погибшего в результате американского удара в начале 2020 г. во время визита в столицу Ирака. Насколько можно судить, ракетное вооружение катамаранов ВМС КСИР типа Shahid Soleimani составляют шесть крылатых ракет размещенные в наклонных ПУ по бокам судна, а также ячейки вертикального пуска для зенитных ракет малой дальности и средней дальности, размещенные в центральной части надстройки за рубкой. Как заявил сегодня во время церемонии ввода корабля в строй начальник Генерального штаба ВС Ирана генерал Багери: "Это первый военный корабль Исламской Республики Иран отечественной разработки, оснащенный системами ПВО малой и средней дальности вертикального пуска".

Что касается артиллерийского вооружения, то оно похоже состоит из артиллерийской установки с одной 30-мм пушкой, а также 4х 20-мм пушек.

Надписи сделал на английском, чтобы могли понять те из моих читателей, кто русского не знает и пользуется переводчиком.

Интересные ячейки. На первых кадрах, когда крупным планом их не показывали, мне казалось, что там 6 ячеек вертикального пуска для зенитных ракет средней дальности и 16 для зенитных ракет малой дальности в четырех блоках, но похоже четыре блока по бокам оказались очень крупными ячейками. Возможно там какие-то довольно крупные ракеты хотят размещать или наоборот блоки маленьких ракет, а может то и другое.. Сложно сказать пока.

Кроме того, в состав ВМС КСИР приняты два ракетных катера. Насколько можно понять, Shahid Dara (P313 6) - это старый ракетный катер класса Tondal после ремонта и модернизации, а Shahid Rouhi (P313 11) - это недорогой ракетный катер нового типа.