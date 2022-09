ВМС Бразилии приняли головную НАПЛ класса "Риачуэло"

ЦАМТО, 6 сентября. Французская компания Naval Group объявила о состоявшейся 1 сентября на военно-морской базе Итагуаи церемонии ввода в боевой состав ВМС Бразилии головной НАПЛ класса "Риачуэло".

(S40) "Риачуэло" (модифицированная версия НАПЛ "Скорпен") была построена в Бразилии компанией Itaguai Construcoes Navais (ICN) в Итагуаи (шт. Рио-де-Жанейро) в рамках программы передачи технологий от Naval Group.

Руководитель Генерального директората по ядерному и технологическому развитию ВМС Бразилии DGDNTM (Directorate-General for Nuclear and Technological Development of the Navy) адмирал Петрониу Аугусто Сикейра де Агиар подписал с Itaguai Construcoes Navais (ICN) и Naval Group предварительный акт приемки (S40) "Риачуэло" 26 августа.

Как сообщал ЦАМТО, строительство подлодок класса "Риачуэло" осуществляется в рамках начавшейся в 2008 году программы PROSUB (Programa de Desenvolvimento de Submarinos), стоимость которой оценивается в 30 млрд. риалов (9,5 млрд. долл.).

В конце 2008 года с французской DCNS (ныне Naval Goup) был заключен контракт на проектирование и постройку четырех субмарин с неядерной силовой установкой S-BR (Submarino BRasileiro) в рамках соглашения о передаче технологий, оказании технической помощи в проектировании и постройке неядерных частей первой атомной подводной лодки SN-BR (Submarino Nuclear BRasileiro), постройке новой верфи с предприятием по производству металлических конструкций UFEM, военно-морской базы для поддержки атомной подводной лодки, поставке 30 тяжелых торпед F21 и 50 ложных целей "Канто-S" (Canto-S). НАПЛ будут построены на базе проекта подлодки "Скорпен" компании Naval Goup, адаптированного к требованиям ВМС Бразилии. Контракт вступил в силу в октябре 2009 года.

Сформированное французской Naval Goup и бразильской Odebrecht (теперь Novonor) совместное предприятие ICN (Itaguai Construcoes Navais) должно поставить ВМС Бразилии четыре НАПЛ ("Риачуэло" (S40), "Умайта" (S41), "Тонелеро" (S42) и "Ангостура" (S43)), а также одну атомную подводную лодку "Альмиранте Альваро Альберто" (SN10). Первоначально предполагалось, что НАПЛ будут приняты на вооружение в 2018, 2019, 2020 и 2022 годах, соответственно, а АПЛ – в 2025 году. Однако из-за внесения изменений в проект и проблем с финансированием программа отстала от графика.

Спуск на воду головной подлодки серии, (S40) "Риачуэло", секции которой строились во Франции и Бразилии, состоялся в 14 декабря 2018 года.

Оставшиеся три подлодки "Хумаита" (S41), "Тонелеро" (S42) и "Ангостура" (S43) в настоящее время находятся на разных стадиях строительства в Бразилии. Вторая подлодка серии, "Хумаита", была спущена на воду в декабре 2020 года. Как предполагается, ее испытания начнутся в ближайшие дни.

НАПЛ S-BR предназначена для выполнения различных задач, включая противокорабельную и противолодочную борьбу, поддержку специальных операций и сбор разведывательной информации. По имеющейся информации, бразильская подводная лодка больше по длине и водоизмещению НАПЛ "Скорпен". Длина корпуса – 71,62 м, водоизмещение – 1870 т, экипаж – 32 человека. НАПЛ оснащена четырьмя дизельными двигателями MTU 12V 396 SE84 и одним электрическим двигателем Jeumont-Schneider EPM Magtronic, может развивать скорость 21 узел в подводном положении, дальность хода – 6000 морских миль на скорости 8 узлов в надводном положении и 550 морских миль на скорости 4 узла под водой. Максимальная глубина погружения – 400 м, автономность – 45 суток. В состав вооружения войдут шесть 533-мм торпедных аппаратов с тяжелыми торпедами F21 разработки Naval Group и противокорабельными ракетами SM39 Блок-2 Mod.2 "Экзосет" группы MBDA. На борту могут быть размещены до 18 ед. вооружения (торпеды, ракеты).