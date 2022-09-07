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ТАСС

В учениях "Восток-2022" задействовали более 2 тыс. иностранных военных

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Открытие международных учений Восток-2022 в Приморском крае
Открытие международных учений Восток-2022 в Приморском крае.
Источник изображения: © РИА Новости Виталий Аньков

Они приехали из Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана

ПОЛИГОН СЕРГЕЕВСКИЙ /Приморский край/, 6 сентября. / ТАСС/. В коалиционную группировку войск, задействованную на стратегических учениях "Восток-2022", вошли более 2 тыс. иностранных военнослужащих. Об этом заявили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

К учениям привлекли военных Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана и России. "В рамках стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" в составе коалиционной группировки войск (сил) совместные действия в рамках учений выполняют свыше 2 тыс. военнослужащих воинских контингентов иностранных государств", - сказали в военном ведомстве.

Там также отметили, что дополнительно на учения привлечены оперативные группы оборонных ведомств Казахстана, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа и Сирии.

Основной этап стратегических учений "Восток-2022" проходит на полигоне Сергеевский в Приморском крае, который позволяет проводить межвидовые и совместные учения с применением всех видов оружия, в том числе бомб калибром до 500 кг и оперативно-тактических ракет комплекса "Искандер-М".

Во время завершающего этапа коалиционная группировка войск отработает действия по захвату выгодного рубежа и населенного пункта с привлечением тактического десанта, нанесение массированного огневого удара артиллерией и авиацией для подавления систем управления противника, а также переход в наступление и разгром основной группировки войск противника.

После выполнения данных задач воинские контингенты Азербайджана и Таджикистана проведут зачистку населенного пункта, а подразделения из мобилизационного резерва совместно с подразделениями Росгвардии возьмут территорию под контроль.

Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" проводят с 1 по 7 сентября для отработки оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах: Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Всего в учениях "Восток-2022" задействовали свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. 

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