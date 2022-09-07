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Научно-исследовательский институт кораблестроения и вооружения ВУНЦ ВМФ отметил свое 90-летие

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ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 6 сентября. Свое 90-летие со дня образования отметил Научно-исследовательский институт кораблестроения и вооружения Военного учебно-научного центра ВМФ "Военно-морская академия" в Санкт-Петербурге.

По случаю празднования 90-летия в актовом зале состоялось торжественное собрание, на котором был зачитан приказ и вручены медали и грамоты офицерскому и гражданскому личному составу института.

Институт кораблестроения имеет богатую историю с 1932 года, и на протяжении всего периода своего существования является идеологом и непосредственным участником надводного и подводного кораблестроения, оружия ВМФ как СССР, так и современной Российской Федерации.

Специалисты НИИ регулярно участвуют в государственных испытаниях кораблей, в ходе которых проверяют заложенные в них боевые и эксплуатационные возможности и характеристики.

Важнейшей функцией института является военно-научное сопровождение опытно-конструкторских работ в промышленности и научное обеспечение всех этапов жизненных циклов кораблей и их оружия, включая эксплуатацию, модернизацию и утилизацию.

Руководит НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" доктор технических наук капитан 1 ранга Олег Третьяков, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Россия
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Минoбороны РФ
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