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ЦАМТО

Еврокомиссар Боррель заявил об истощении запасов оружия в странах ЕС из-за поставок Киеву

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Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель
Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: © AP Photo / John Thys, Pool via AP

ЦАМТО, 6 сентября. Запасы оружия в странах Европейского союза "истощены" из-за оказания военной помощи Украине. Об этом, как сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на Associated Press, заявил еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Военные запасы большинства государств-членов оказались, я бы не сказал, исчерпаны, но в значительной степени истощены, поскольку мы обеспечиваем украинцев большим потенциалом", – сказал он в ходе дебатов с европейскими парламентариями.

Дипломат призвал страны-участницы ЕС пополнять арсеналы путем объединения военных заказов. Такой подход, полагает он, поможет сократить расходы. Кроме того, Ж.Боррель выразил мнение, что ЕС должен был начать подготовку украинских вооруженных сил еще год назад.

Как напоминает "РИА Новости", Евросоюз с конца февраля согласовал выделение в общей сложности 2,5 млн. евро на военную помощь Украине.

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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