ЦАМТО, 6 сентября. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании двух автобронетанковых ремонтных заводов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Создать федеральное государственное казенное учреждение "71 автобронетанковый ремонтный завод" Министерства обороны Российской Федерации и федеральное государственное казенное учреждение "72 автобронетанковый ремонтный завод" Министерства обороны Российской Федерации", – говорится в документе.

Штатная численность персонала составит 365 и 227 работников, соответственно. На организационные мероприятия отводится четырехмесячный срок. Распоряжение должно быть реализовано в пределах штатной численности Вооруженных сил и бюджета Министерства обороны.

Предприятия будут ремонтировать автомобильную и бронетанковую технику и вооружения в интересах военного ведомства.

В ведение 71-го завода передадут земельные участки и недвижимое имущество в подмосковном Раменском в районе улицы Левашова, а 72-й завод получит земельный и материальный фонд в Каменске-Шахтинском в Ростовской области, цитирует "РИА Новости" текст документа.