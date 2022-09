Американская газета "The New York Times" опубликовала материал John Ismay "How Russia Uses Low Tech in Its High-Tech Weapons ("Как Россия использует низкотехнологичные компоненты в своем высокотехнологичном оружии"), в котором приводится изложение доклада "частной независимой исследовательской группы" Conflict Armament Research о широком применении западных коммерческих электронных компонентов в российском высокоточном оружии и военной электронике.

Схожие печатные платы блоков приемников спутниковых навигационных сигналов в системах спутниковой навигации российских ракет (слева направо): 3М14 (комплекса "Калибр"), 9М544 (комплекса "Торнадо-С"), Х-59 и Х-101 (с) Conflict Armament Research

Исследователи, изучавшие электронику новейших русских крылатых ракет и ударных вертолетов, были удивлены, обнаружив технологии, которым уже несколько десятков лет, повторно используемые с более ранних образцов.

В то время как русские войска используют высокоточное оружие по военным и гражданским объектам на Украине, офицеры службы безопасности Украины, работающие с частными аналитиками, собирают части разбившихся ракет, чтобы разгадать секреты врага.

Это вооружение является лучшим в русском арсенале. Но оно содержит довольно низкотехнологичные компоненты, по словам аналитиков, которые их исследовали, в том числе уникальную, но простую спутниковую навигационную систему, которая также была обнаружена в других захваченных боеприпасах.

Эти выводы подробно изложены в новом отчете, опубликованном 4 сентября независимой группой Conflict Armament Research из Великобритании, которая идентифицирует и отслеживает оружие и боеприпасы, используемые в войнах по всему миру. Исследовательская группа изучила русскую технику в июле по приглашению правительства Украины.

Доклад опровергает распространяемые внутри страны московские нарративы о перестроенной армии, которая снова может соперничать с вооруженными силами ее западных противников.

Доклад также показывает, что оружие, которое Россия использует для уничтожения украинских городов, часто основано на западных инновациях, - несмотря на санкции, введенные против России после ее вторжения в Крым в 2014 году. Эти ограничения были направлены на прекращение поставок высокотехнологичных товаров, которые могут помочь военным возможностям России.

"Мы видели, что Россия повторно использует одни и те же электронные компоненты в различных видах оружия, включая свои новейшие крылатые ракеты и ударные вертолеты, и мы не ожидали увидеть это", - сказал Дэмиен Сплитерс, следователь группы, который участвовал в подготовке отчета. - "Русское управляемое оружие полно нероссийских технологий и компонентов, а большая часть задокументированных нами компьютерных чипов была произведена западными странами после 2014 года".

Каким образом Россия получила эти детали, неясно. Сплитерс спрашивает производителей полупроводников, как их товары оказались в российском оружии, будь то в результате законных сделок или подставных покупок, организованных для обхода санкций.

Расследователи проанализировали остатки трех типов русских крылатых ракет, в том числе новейшей и наиболее совершенной московской модели Х-101, а также новейшей корректируемой ракеты [РСЗО] "Торнадо-С" [9M544]. Все они содержали идентичные компоненты с маркировкой СН-99, которые, по словам группы, при ближайшем рассмотрении оказались приемниками спутниковой навигации, критически важными для работы ракет.

Сплитерс сказал, что использование Россией одних и тех же компонентов указывает на узкие места в ее цепочке поставок и что ограничение поставок компонентов СН-99 замедлит способность Москвы пополнять свои уменьшающиеся запасы управляемого оружия.

"Если вы хотите иметь эффективный контроль и убедиться, что русские не смогут их заполучить, вам нужно знать, что нужно русским и что они используют", - сказал Сплитерс. - "Тогда важно знать, как они его получили - через какие сети? Каких поставщиков они использовали?"

Расследователи обнаружили, что русские инженеры в целом полагались на определенные полупроводники конкретных западных производителей не только в боеприпасах, но и в разведывательных беспилотных летательных аппаратах, средствах связи, авионике для вертолетов и другом оборудовании военного назначения.

"Все время русские продолжали возвращаться к одним и тем же производителям", - сказал Сплитерс. - "Как только вы это узнаете, становится легче нацеливаться на эти сети".

"Глядя на компьютерные чипы, расположенные в одних и тех же местах на нескольких печатных платах, видно, что они всегда производились одними и теми же производителями", - сказал он. - "У вас будут разные даты производства, но всегда один и тот же производитель".

В отчете также были выявлены резкие различия между оружием высшего класса, имеющимся в России, и тем, что украинские силы получили из Соединенных Штатов.

Воюющие стороны часто исследуют захваченную военную технику на предмет разведывательной ценности. Но следователи сказали, что они были шокированы очевидным безразличием России к тому, чтобы иметь так много вооружений, которые противник потенциально может переконструировать.

"Это уровень технологий конца 1990-х или середины 2000-х годов в лучшем случае" , - сказал Арсенио Менендес , подрядчик НАСА, который реконструировал компоненты управляемого оружия в качестве хобби, после изучения фотографий русской военной электроники, сделанных исследователями. - "По сути, это эквивалент игровой консоли Xbox 360, и похоже, что она открыта для всех, кто хочет разобрать ее и собрать свою собственную копию".

Для сравнения, у министерства обороны США есть стандарты, которым должны следовать военные подрядчики, чтобы враждебным государствам было труднее создавать собственные версии захваченного оружия.

Чтобы защитить эти оперативные знания, которые Пентагон называет деликатным термином "критическая программная информация", военные директивы требуют использования технологий защиты от несанкционированного доступа, предназначенных для защиты строк компьютерного кода и инструкций, которые сообщают оружию, как найти цель.

Публично обнародованные директивы Пентагона содержат только общие сведения о масштабах и требованиях программы, а дальнейшие подробности засекречены. Военные представители отказались обсуждать какие-либо технологии защиты от несанкционированного доступа, которые могут потребоваться министерству обороны США.

"Вы можете создать сеть вокруг компьютерного чипа, который, если попытаться его исследовать, удалит содержимое", - сказал Менендес, добавив, что такие средства защиты использовались в коммерческих продуктах, таких как устройства чтения кредитных карт, для уменьшения краж и мошенничества.

По его словам, русская навигационная система напоминает архитектуру GPS-приемников с открытым исходным кодом, на которую не распространяются федеральные ограничения правительства США в отношении продажи и экспорта изделий оборонного назначения.

"Команда инженеров-электриков из колледжа могла бы создать это", - сказал он.

По словам Менендеса, мешанина деталей, которые Россия использует для создания своего управляемого оружия, может также помочь объяснить, почему ее крылатые ракеты иногда не очень точны.

Ошибки, допущенные нестандартными устройствами GPS при обработке спутниковых сигналов, могут в конечном итоге привести к тому, что крылатая ракета промахнется мимо цели с большим значением.

Русский подход к оружейной электронике выглядит следующим образом: "Если вы не можете идти в ногу со временем, украдите технологию и используйте ее как можно лучше", - сказал Менендес.