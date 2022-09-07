Ракеты класса «воздух-воздух» ВВС Китая.

Быстрые темпы развития военной авиации Китая хорошо задокументированы. Западные наблюдатели с нетерпением ждут новых конструкций и вариантов существующих, а заводы-производители поддерживают, казалось бы, неумолимый темп поставок. Вместе с тем, внутреннее производство оружия воздушного базирования для вооружения этих самолетов освещено менее подробно. В течение многих лет прогресс Китая в ракетах класса «воздух-воздух», или AAM [air-to-air missiles], игнорировался или достижения преуменьшались.

Во многих случаях китайские раеты класса «воздух-воздух» были дискредитированы как простые подделки существующих западных образцов. Однако в последнее время все шире признается тот факт, что китайские ААМ не только не отстают от своих конкурентов, но и в некоторых случаях предлагают характеристики, превосходящие их. Поскольку США, в частности, работают над сокращением отставания от китайских ААМ большой дальности, сейчас самое подходящее время пересмотреть вооружение класса «воздух-воздух», которым оснащены боевые самолеты Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Посетителям сайта ИВi предлагается очередная статья уже знакомого нам автора Томаса НЬЮДИКА (Thomas Newdick), опубликованная на ресурсе War Zone. Предыдущая статья автора.

В настоящем обзоре рассматривается история развития китайских ААМ, за которой следуют наиболее важные национальные ракеты класса "воздух-воздух", находящиеся сегодня на вооружении НОАК. В то же время стоит иметь в виду, что Китай также получил значительные запасы ААМ российского производства, в первую очередь для вооружения своих истребителей серии Sukhoi Flanker. Это оружие включает в себя ракеты Р-27 (AA-10 Alamo), Р-73 (AA-11 Archer) и Р-77 (AA-12 Adder), хотя они все больше уступают место китайскому оружию, при этом для их использования оптимизируются фланкеры как российского, так и китайского производства.

J-15, оснащенный китайскими ракетами класса «воздух-воздух»

Ранние разработки ракет класса «воздух-воздух»

Прежде чем рассматривать ААМ национального производства, которые можно найти на вооружении боевых самолетов НОАК, и их экспортные аналоги, сегодня стоит оглянуться назад на более ранние разработки Китая в этой области. В конце концов, в течение многих лет ААМ китайского производства были, вероятно, наименее изученным оружием в этом классе, и информации о них было еще меньше, чем о советских образцах.

Самая первая китайская ААМ действительно являлась копией советского оружия. Модель PL-1 основывалась на советской РС-1У (AA-1 Alkaline), которая представляла собой примитивную ракету с управляемым лучом, использовавшуюся на некоторых из первых реактивных истребителях советского производства. Первоначально ракета поставлялась Китаю Советским Союзом до китайско-советского раскола, но, похоже, не нашла большого применения.

Весьма вероятно, что недовольство НОАК РС-1У стало очевидным после столкновений с тайваньскими F-86 в 1958 году, когда впервые была применена в бою AIM-9B Sidewinder [«Сайдвиндер»] с инфракрасным наведением. В то время как Китай запустил внутреннее производство PL-1 в конце 1950-х годов, по-видимому, с советской помощью, внимание вскоре переключилось на оружие того же класса, что и AIM-9B.

Ракета PL-2 не стала прямой копией «Сайдвиндер», но она была основана на советской ракете Р-3С (AA-2 Atoll), которая сама по себе была во многом вдохновлена AIM-9B. Её разработке способствовали обломки одной из тайваньских ракет, которыми Пекин поделился с Москвой.

Китайские ААМ с тепловым наведением, видимо PL-2, выставленные в Военном музее китайской народной революции в Пекине.

Как и AIM-9B, Р-3 и PL-2 являлись строго ограниченными ракетами класса «воздух-воздух» первого поколения с инфракрасным наведением, пригодными только для практического использования в боях с хвостовым преследованием. Однако, в то время как Советы начали разрабатывать новые ААМ с тепловым наведением, Китай придерживался базовой конструкции PL-2 и пытался ее улучшить. Это привело к созданию модели PL-5 с невероятно длительным периодом разработки, который, однако, не был нетипичным для китайских военных проектов во время Культурной революции.

Работа над PL-5 началась в 1966 году, а в производство она поступила только в 1982 году. Первоначально PL-5 рассматривалась с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения (SARH), как AIM-9C ВМС США, но в своей окончательной форме это было другое оружие с инфракрасным наведением, обозначенное как PL-5B. В середине 1980-х годов её заменила улучшенная PL-5C и, наконец, PL-5E-II в начале 1990-х годов. Сообщается, что эта последняя модель обладает значительно продвинутыми возможностями дальнего наведения (угол прицела +/-25 градусов перед запуском), что обеспечивает универсальные характеристики. Она оснащен также лазерным бесконтактным взрывателем.

Макет PL-5E на авиашоу Китая в Чжухае в 2008 году. Внешне оружие очень похоже на AIM-9L/M «Сайдвиндер»

Ракета PL-8

К началу 1980-х годов стало ясно, что PL-5 обладает лишь ограниченным потенциалом развития, который превосходят как советские, так и западные образцы. В ответ Китай начал работу над новой ААМ с инфракрасным наведением PL-8. Поскольку эта ракета выглядит почти идентично израильской Python 3 от Rafael, ее часто называют копией, но на самом деле все гораздо сложнее. На самом деле, похоже, что PL-8 появилась в период китайско-израильского сотрудничества в 1980-х годах. В частности, Пекин был впечатлен эффективностью Python 3 над Ливаном в 1982 году и запросил передачу технологии.

J-8B ВМС НОАК с ракетами PL-8 над Китайским морем, январь 2001 года.

По сообщениям, Израиль предоставил комплекты для лицензионного производства Python 3 в конце 1980-х годов, прежде чем в конце 1990-х годов Китай начал полноценное внутреннее производство под обозначением PL-8A. За ним последовала ракета PL-8B, впервые замеченная в 2005 году и оснащенная новой многоцелевой головкой самонаведения [ГСН] с более широким углом обзора вне зоны визирования, а ее дальность увеличилась примерно до 12 миль.

Двухместный J-10S с ракетами PL-8 на подвесных подкрыльевых пилонах во время учений с ВКС России.

Важно отметить, что новейшая PL-8B также совместима с нашлемными прицелами китайского производства. В настоящее время эти прицелы можно найти на самых разных истребителях НОАК, включая J-10, серии Flanker и J-20. Они обеспечивают истинно динамическую возможность дальнего прицеливания летчику, который смотрит на цель для ее захвата ракетой.

PL-10

В то время как PL-8B по-прежнему широко используется, новейшая ракета воздушного боя НОАК, PL-10, также известная как усовершенствованная ракета малой дальности PL-ASRM (Advanced Short-Range Missile), является в целом более совершенным оружием, которое в своем классе оценивается как минимум эквивалентным западному.

PL-10 включает в себя инфракрасную ГСН (IIR), выхлопное сопло с изменяемым вектором тяги, лазерный неконтактный взрыватель и, как сообщается, может похвастаться возможностью прицеливания на 90 градусов. В целом, ИК ГСН предлагают ряд существенных преимуществ, включая улучшенную дальность обнаружения цели и лучшую устойчивость к контрмерам.

Были сделаны заявления о том, что PL-10 обладает возможностью блокировки после запуска (LOAL), что позволило бы ей поражать цели на больших дальностях, при этом данные о целях передаются по каналу передачи данных во время полета. Эта возможность также имеет решающее значение для самолетов-невидимок, которые несут свое оружие, скрытое во внутренних отсеках.

Тем не менее, в J-20 используются пусковые установки PL-10 с направляющих, которые выдвигаются за пределы боковых оружейных отсеков, проецируя ракеты в струю скольжения, но с закрытыми дверями отсека. Этот подход, по-видимому, был выбран в качестве альтернативы LOAL, а также в качестве более быстрого метода запуска оружия во время боевых действий на меньшей дальности. Очень возможно, что более поздние версии PL-10 будут обладать возможностями LOAL, но их не было в наличии, когда J-20 был разработан и впервые принят на вооружение.

J-20 демонстрирует свои ракеты класса «воздух-воздух» во время авиашоу

Ракета также с самого начала совместима с нашлемными прицелами, что позволяет вести стрельбу во всех ракурсах при очень высоких перегрузках.

Разработка PL-10 началась примерно в 2005 году с первого испытательного пуска, о котором сообщалось в конце 2008 года, но ракета также подверглась значительной модернизации. Очевидные примеры производства начали появляться на истребителях НОАК J-11 Flanker в 2011 году, хотя большинство сообщений предполагает, что она поступила на вооружение после этой даты, возможно, незадолго до публичного дебюта на авиасалоне в Чжухае в 2016 году. С тех пор она постепенно заменяет PL-8B в качестве стандартной ААМ малой дальности НОАК.

Оборонный аналитический центр Королевского института объединенных служб Великобритании (RUSI) считает, что PL-10 «сопоставима с европейскими ракетами ASRAAM и IRIS-T, с превосходящими кинематическими характеристиками американских AIM-9X Sidewinder».

Есть неподтвержденные сообщения о том, что Китай в настоящее время работает над преемником PL-10, иногда известным под обозначением PL-16, но никаких подробностей не имеется.

Продолжение следует…

По материалам ресурса thedrive.com/the-war-zone

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