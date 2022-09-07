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РИА Новости

В группировку на "Восток-2022" вошли более двух тысяч иностранных военных

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Танк Т-80 в ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022"
Танк Т-80 в ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

ПОЛИГОН СЕРГЕЕВСКИЙ (Приморский край), 6 сен – РИА Новости. Более двух тысяч иностранных военнослужащих вошли в коалиционную группировку войск, задействованную на стратегических учениях "Восток-2022", заявили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

К учениям привлекаются военные Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана и России. "В рамках стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" в составе коалиционной группировки войск (сил) совместные действия в рамках учений выполняют свыше 2000 военнослужащих воинских контингентов иностранных государств", - сказали в российском военном ведомстве.

Там также отметили, что дополнительно на учения привлечены оперативные группы оборонных ведомств Казахстана, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа и Сирии.

Основной этап стратегических учений "Восток-2022" проходит на полигоне Сергеевский в Приморском крае, который позволяет проводить межвидовые и совместные учения с применением всех видов оружия, в том числе бомб калибром до 500 килограммов и оперативно-тактических ракет комплекса "Искандер-М".

В ходе завершающего этапа коалиционная группировка войск отработает действия по захвату выгодного рубежа и населенного пункта с привлечением тактического десанта, нанесение массированного огневого удара артиллерией и авиацией для подавления систем управления противника, а также переход в наступление и разгром основной группировки войск противника.

После выполнения данных задач воинские контингенты Азербайджана и Таджикистана проведут зачистку населенного пункта, а подразделения из мобилизационного резерва совместно с подразделениями Росгвардии возьмут территорию под контроль.

Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября для отработки оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Всего в учениях "Восток-2022" задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

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