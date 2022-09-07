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Известия.ru

Работа «Буков» в зоне спецоперации попала на видео

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук» обеспечивают защиту российских подразделений от украинских ракет, беспилотников и боеприпасов в рамках спецоперации по защите Донбасса. Кадры успешной боевой работы комплексов во вторник, 6 сентября, опубликовало российское Минобороны.


«Бук» приводит ракеты в стартовое положение. Затем начинается процесс сканирования, после чего — вращение элементов для поиска сектора огня. ЗРК способны взять цель на сопровождение на расстоянии до 70 км, а также нанести удар сразу по шести целям.

«Расчеты благодаря умелым действиям справляются с данными задачами. По целям работаем быстро», — рассказал командир ракетного дивизиона Сергей.

«Бук-М3» — одна их самых современных систем средней дальности, не имеющая зарубежных аналогов. Отличительные черты «Буков» — высокая автоматизация и автономность работы. Характеристики комплексов делают их эффективным средством в борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, в марте прошлого года ЗРК успешно прошли тесты на ликвидацию беспилотников в горах.

В ходе спецоперации РФ на Украине и в Донбассе российские «Буки» нейтрализуют в том числе ракеты американских систем залпового огня HIMARS. Несмотря на малоразмерный и высокоскоростной характер цели, рост профессионализма военных РФ позволил без труда бороться со снарядами американских систем.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Бук-M3
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