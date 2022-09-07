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Минобороны показало работу дорожно-комендантской службы на учениях «Восток-2022»

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России 6 сентября показало работу сотрудников дорожно-комендантской службы (ДКС) во время учений «Восток-2022».


Военнослужащие ДКС обеспечивают безопасность дорожного движения и контролируют перемещения военной техники.

Для наблюдения за самыми сложными участками воинских колонн были выставлены посты регулирования. Кроме того, на дорогах функционируют пункты заправки, контроля технического состояния и ремонта военной техники.

5 сентября Минобороны России показало кадры работы летчиков Восточного военного округа во время учений «Восток-2022». Летчики ВВО в тренировочном формате организовали авиационную поддержку вооруженных подразделений на полигоне «Сергеевский» в Приморском крае.

Учения «Восток-2022» проходят с 1 по 7 сентября. Будут отработаны вопросы обеспечения военной безопасности в восточном регионе. В Минобороны РФ подчеркнули, что действия в рамках учений носят оборонительный характер.

В учениях задействованы воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана. В общей сложности в учениях «Восток-2022» примут участие свыше 50 тыс. военнослужащих. Также планируется использовать 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

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