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Вестник Мордовии

На масштабных учениях «Восток-2022» задействованы пневмомакеты танков, БМП, «Искандеров»

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МО РФ

В целях дезориентации разведки условного противника в ходе стратегического командно-штабного учения "Восток-2022" военнослужащие инженерных подразделений Восточного военного округа (ВВО) используют современные средства имитации и маскировки вооружений. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

На всех полигонах округа инженерными подразделениями осуществляются практические действия по развертыванию ложных образцов вооружения и военной техники из пневмомакетов танков и боевых машин пехоты различных модификаций, самолетов и вертолетов, зенитного ракетного комплекса "Бук-М2", ракетного комплекса "Искандер", зенитной ракетной системы С-300 и другого вооружения и военной техники.

Также в ходе учений военные инженеры возводят фортификационные сооружения и применяют различные виды маскировки. Укрытия создаются с применением современных способов их монтажа на базе элементов габионных конструкций.

Пневмомакет представляет собой каркас, обтянутый воздухонепроницаемой оболочкой, который высокой степенью детализации имитирует образцы военной техники. Каждый пневматический макет боевой техники содержит оболочку, тепловые и радиолокационные имитаторы, энергоблок, вентилятор и другие детали.

В состав макетов также могут входить элементы жесткого каркаса. Все макеты перевозятся автомобильным, морским и воздушным транспортом без ограничений - масса одного макета в зависимости от типа составляет от 30 до 100 кг.

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Страны
Россия
Продукция
Бук-М2
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